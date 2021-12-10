加拿大继美澳英之后 外交抵制北京冬奥会

加拿大总理特鲁多周三在记者会上说：“我们和世界各地的许多伙伴一样，对于中国政府一再侵犯人权的行为极为关切。因此，我们今天宣布，不派任何外交代表出席本届北京冬奥会。”

（渥太华综合电）加拿大加入美国、澳大利亚和英国的行列，对明年2月的北京冬季奥运会进行外交抵制。中国警告，各国必将对此“付出代价”。专家指出，外交抵制北京冬奥会的影响有多大，要看是否有更多国家迅速跟进。

加拿大总理特鲁多周三在记者会上说：“我们和世界各地的许多伙伴一样，对中国政府一再侵犯人权的行为极为关切。因此，我们今天宣布，不派任何外交代表出席本届的北京冬奥会。”

特鲁多说，加拿大运动员仍会照常参赛。他还表示，这个决定应该不会令中国意外。

中国向加方提出严正交涉

中国对此表示强烈不满和坚决反对，已向加方提出严正交涉。

中国驻加使馆周四发声明，指责加拿大同一小撮西方国家沆瀣一气，大肆搞政治操弄，企图干扰北京冬奥会顺利进行。“在未受到邀请的情况下，加方炒作外交抵制北京冬奥会，完全是政治自嗨……加方应立即停止将体育运动政治化和干扰破坏北京冬奥会的错误言行，否则只会自取其辱。”

美国周一宣布，由于中国的人权“暴行”，美国不会派政府官员参加北京冬奥会。英国和澳大利亚周三宣布跟进。

中国驻英国大使馆回应说，中国未曾邀请英国政府官员出席北京冬奥会，英方拿是否派官员出席冬奥会做文章，实质上就是政治炒作。

中国外交部发言人汪文斌在周四的例行记者会上，被问及中方是否会采取反制措施时回应：“美澳英加利用奥运会平台进行政治操弄，不得人心，自我孤立，也必将为其错误行径付出代价。”

针对个别国家决定外交抵制北京冬奥会，国际奥委会会长巴赫强调，国际奥委会关注的焦点始终是“运动员和比赛”，并对各国家和地区支持运动员参赛表示欢迎。

巴赫：如果开始介入政治 将是奥林匹克运动末日

巴赫周三说：“我们组织比赛是为了团结世界。如果我们开始介入政治，这将是奥林匹克运动的末日……如今世界上存在各种冲突分歧，奥运会如果被用来加剧这样的分歧，是和我们的使命相违背的。”

外界关注下来是否会有更多国家效仿美国等国。欧洲议会今年7月通过一项不具约束力的决议，呼吁外交官员抵制冬奥会，欧盟是否会这么做还不清楚。

法国表明不会抵制冬奥会

不过，法国政府周四率先表明不会抵制冬奥会。法国外长勒德里昂稍后称，欧盟有必要就是否外交抵制冬奥会采取一致立场。当天在巴黎访问的德国新外长贝尔伯克也表示，欧洲应针对这个问题做出“共同回应”。

至于外交抵制会对北京冬奥会产生多大的影响，研究国际赛事的密苏里大学圣路易斯分校人类学教授布劳内尔告诉美国之音：“我认为现在是一个非常关键的时期，因为如果有大批国家立即加入，它确实会产生更大的影响。”

他说，若只有少数国家跟进，而且绝大多数参赛国都没有或在很长时间后才跟进，影响就会较小，“所以现在有多少其他国家可能加入非常重要”。