拜登政府强制私企员工接种疫苗政令 遭美国参议院推翻

美国民主党控制的参议院通过共和党的提案，推翻总统拜登要强制私营企业规定员工接种冠病疫苗的政令。

参议院周三对该议案进行表决，结果52票支持、48票反对，有两名民主党人倒戈。议案下来将提交同样由民主党掌控的众议院表决，预料也将遭遇强大阻力。不过，拜登已经表明，如果两院推翻他的政令，他将动用否决权。