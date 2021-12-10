拜登政府强制私企员工接种疫苗政令 遭美国参议院推翻 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年12月10日 5:00 AM 冠病疫情加剧了美国社会底层的粮食无保障。在纽约市，社区组织每周会免费分发食品，包括罐头、新鲜蔬果等给贫困人群。据2020年的报告，美国10%的家庭（近1400万户）属口粮无保障。通胀、疫情导致失业和其他长期问题是人们吃不饱的主因。（法新社） 字体大小: 小 中 大 美国民主党控制的参议院通过共和党的提案，推翻总统拜登要强制私营企业规定员工接种冠病疫苗的政令。参议院周三对该议案进行表决，结果52票支持、48票反对，有两名民主党人倒戈。议案下来将提交同样由民主党掌控的众议院表决，预料也将遭遇强大阻力。不过，拜登已经表明，如果两院推翻他的政令，他将动用否决权。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 参议院 强制疫苗令 阻止 冠状病毒19 病例大增病床紧缺 韩国考虑暂停“与冠病共存”策略 早 说