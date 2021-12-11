指外交抵制北京冬奥没意义 马克龙：法国不打算加入

（巴黎综合电）法国总统马克龙说，法国不打算加入美国与其他国家的行列，对北京冬季奥运会进行外交抵制，称这种做法“没有意义”。

美国周一宣布，由于中国的人权“暴行”，美国不会派政府官员出席明年2月的北京冬奥会；加拿大、英国和澳大利亚随后在周三宣布加入这一外交抵制行列。中国外交部周四警告，它们将为“错误行为付出代价”。

马克龙周四在记者会上表示：“你要么展开全面抵制，不派运动员参赛；要么就采取有意义的行动来尝试改变局面。”“我没听到世界有任何人表示，我们不要派运动员参赛……所以我们谈的仅是一些具象征意义的事。”

马克龙补充说，他“偏向于能产生有益成果的做法”。他表示，“鉴于近几周发生的事”，法国将与国际奥委会合作制定宪章，以保证能保护到运动员的安全。他指的是中国网球女将彭帅11月初指控中国退休高官对她性侵后曾失去联系一段时间的“彭帅事件”。尽管彭帅已透过视讯向国际奥委会主席巴赫报平安，但外界仍对她的安危感到担忧。

马克龙说：“我认为我们不该将这些议题政治化，特别是如果要采取没有意义和象征性措施。”

另外，联合国秘书长古特雷斯获国际奥委会邀情，将出席北京冬奥会。

联合国发言人杜雅里克表示：“秘书长收到国际奥委会邀请出席北京冬奥开幕式，他已经接受邀请”。