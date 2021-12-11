墨西哥载满非法移民卡车失控撞墙侧翻 至少53死58伤

（墨西哥城综合电）墨西哥一辆载满非法移民的卡车周四在南部恰帕斯州失控侧翻，撞向路边的挡土墙，造成至少53人丧命，死者包括妇女和小孩。当局透露，这些移民大多来自危地马拉。

此次事故至少造成58人受伤，其中三人伤势严重，伤者被送往附近多家医院救治。

初步消息称，事发时，卡车司机超速驾驶，他在意外发生后逃之夭夭。

一些非法移民

怕被捕逃离现场

恰帕斯州州长埃斯坎东通过社交媒体说，已派出相关人员为伤者提供援助，誓言将根据法律确定事故责任。

目前，遇难者国籍尚未确定，但有幸存者表示他们来自邻国危地马拉。据了解，他们在危墨边境恰帕斯州登上卡车，并支付了2500至3500美元（约3300至4700新元）用于到达墨西哥中部普埃布拉州。在那里，他们将与另一伙移民走私者签订合同，进入美墨边境地区。

最先到达事故现场的救援人员说，卡车撞毁时，车上一些移民因为害怕被移民局拘留而逃离现场。一些逃到附近社区的人身上还流着血或有瘀伤。

危地马拉总统贾马太对事故表示遗憾，并说将向受害者家属提供必要的领事协助。

墨西哥南部与中美洲接壤地区常有载有大批移民的卡车进行走私活动。

为逃脱中美洲的贫困与暴力，这些移民会挤进由走私者组织的大型卡车，穿越墨西哥到达美国边境。最近几个月，墨西哥当局试图阻止移民进入美国边境，但偷渡移民和非法流动仍在继续。