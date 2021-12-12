英国研究：接种追加剂可有效对抗奥密克戎

（伦敦／华盛顿综合电）英国研究显示，追加接种冠病疫苗才能有效对抗奥密克戎这一传播力更强的变种毒株。

英国卫生安全局对581名感染奥密克戎者的数据进行分析后发现，接种两剂阿斯利康或辉瑞疫苗对于奥密克戎的抵抗力，远低于对德尔塔。

不过，接种了两剂阿斯利康疫苗再接种一剂辉瑞疫苗，对奥密克戎的抵抗力升到70%；接种了两剂辉瑞疫苗再接种一剂同款疫苗，受到的保护升至75%。相比之下，接种追加剂对抗德尔塔获得的保护可增至大约90%。

英国卫生安全局免疫部门主管拉姆齐说：“我们应谨慎看待这些初期预估数据，但这些数据显示，接种第二剂疫苗的几个月后，感染奥密克戎的风险比感染德尔塔更大……接种追加剂后，这种风险明显降低，因此我促请符合条件的人施打追加剂。”

美国疾病控制与预防中心（CDC）数据也显示，境内首批43名感染奥密克戎者大多已完成接种，三分之一即14人还接种追加剂，但其中五人是在打追加剂的两周内、获得全面保护之前染病。

这组病患有25人介于18岁至39岁，14人曾到过海外，六人曾感染冠病。他们多数症状轻微，如咳嗽、鼻塞和疲劳等；少数症状较严重，如恶心或呕吐、呼吸急促或呼吸困难、腹泻，以及失去味觉或嗅觉等。当中只有一人入院两天，无人死亡。

南非卫生部长：低重症率令人鼓舞

在上月率先通报出现奥密克戎变体的南非，这类病例持续增加，但当地科学家周五报告，至今无迹象显示奥密克戎会引发更严重症状。

南非医院数据显示，全国九个省份中一半以上的冠病住院人数急剧上升，但死亡人数没显著增加，住院天数中位数等指标也令人放心。过去几天，南非每天新增冠病病例约2万起，死亡病例共增20起。

科学界表明仍需更多时间才能对奥密克戎有明确结论，南非卫生部长法赫拉说，至今此病毒不会引发重症的信息令人鼓舞。

“初步数据确实显示，虽然住院率上升……但这看来纯粹是因确诊病例增加，不是因奥密克戎这个变种病毒造成重症。”

美国权威医疗机构梅奥医学中心的疫苗研究部门主管波伦则强调，这些研究结果“非常非常初步”，他对于现在就断定奥密克戎只会造成轻微症状持谨慎态度。目前也还不清楚已接种者若仍受感染，是否会出现所谓的长期冠病（long COVID）后遗症。

他说：“自我保护以免受感染的最佳策略是接种两剂疫苗和追加剂，并继续在室内正确戴口罩。”

我们应谨慎看待这些初期预估数据，但这些数据显示，接种第二剂疫苗的几个月后，感染奥密克戎的风险比感染德尔塔更大……接种追加剂后，这种风险明显降低，因此我促请符合条件的人施打追加剂。——英国卫生安全局免疫部门主管拉姆齐