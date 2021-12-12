时隔两个月强力反弹 美冠病确诊例过去七天日均再破10万起

美国近几周的冠病确诊和死亡病例都呈上升趋势，尤其是南部州属，入冬后寒冷的天气驱使人们在室内活动，导致病毒更容易传播。此外，美国至今已有25个州属出现奥密克戎病例，抗疫之路再添变数。

（华盛顿综合电）美国冠病疫情整体反弹，过去七天的日均新增确诊数时隔两个月再破10万起，住院和死亡人数也激增，多州疫情形势再转严峻。

美国近几周的冠病确诊和死亡病例都呈上升趋势，尤其是南部州属，入冬后寒冷的天气驱使人们在室内活动，导致病毒更容易传播。此外，美国至今已有25个州属出现奥密克戎病例，抗疫之路再添变数。

据美国疾病控制与预防中心（CDC）数据，截至周三的七天日均新增病例数已升至超过11万8500起，比前一周增加37.3%；同一周日均新增1000起死例，比上一周增加了27.8%。美国卫生和公共服务部数据则显示，全国的冠病住院率比上个月增加了40%。

自上个月底感恩节后，纽约州的七天日均新增确诊和住院人数分别上升了43%和29%。

病故者有年轻化趋势

为了防止冬天疫情大暴发，纽约州长霍赫尔周五宣布，在室内公共场所的人都必须戴上口罩。违例业者将可能面对民事和刑事的刑罚，每次违例罚款可达1000美元（约1365新元）。新措施从13日起实行，到1月15日再作评估。

在新墨西哥州和密歇根州，医疗体系已不胜负荷。医护人员还指出，病故的冠病患者有年轻化趋势。

圣胡安地方医疗中心的医生菲尔波特透露，病故的冠病患者中不少是三十多岁到四十多岁的男性，他们多数都未接种。“你可以看到病房立即就被填满，而你无法停顿片刻来收拾失去这些病人的心情……我想这就是为什么有一半的工作人员走了。”

密歇根州疫情最严峻 住院人数激增88％

密歇根州的疫情最为严峻，过去一个月的住院人数激增88％，包括呼吸机在内的医疗物资再度面临短缺。

密歇根州卫生与公众服务部部长赫特尔周五在记者会上表示，该州的加护病房已经饱和，州政府向联邦政府申请调用呼吸机等应急医疗物资。

该州综合医疗保健组织Sparrow Health System透露，死亡病例当中有75%未接种疫苗，另一些病故者虽然接种了疫苗，但都已接种超过半年。

该州的接种率偏低（占人口约55.5%），按目前的增长趋势预估，现在已极度吃紧的医疗体系将“濒临崩溃”。

康涅狄格州的卫生官员日前说，未接种者感染冠病的风险要比接种者高出五倍，住院风险为12倍，死亡风险更达16倍。

专家一再强调，对抗冠病最好的方法就是接种疫苗和追加剂。美国符合接种条件的人口中有64.3%已完成接种，少于三分之一接种了追加剂。

截至周五，美国累计冠病病例逾4970万起，累计死例超过79万5000起。