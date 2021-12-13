30多场龙卷风连环袭击重创美六州

美国总统拜登形容这系列暴风是“美国史上规模最大的旋风之一”，单是肯塔基州就可能有上百人丧命。除了肯塔基州，其他五个受龙卷风袭击的州是阿肯色、密西西比、伊利诺伊、田纳西和密苏里。

（威尔明顿综合电）美国中西部和南部六州周五（12月10日）晚至隔天清晨遭遇30多场龙卷风袭击，总统拜登形容这系列暴风是“美国史上规模最大的旋风之一”，并称风势更剧烈是受到地球暖化的影响。

当局确认已有至少84人死于风灾，但实际死亡数字恐怕更高，因为单是肯塔基州就可能有上百人遇难。拜登已批准肯塔基州进入紧急状态，授权联邦紧急事务管理局协调该州救援工作。

拜登周六在特拉华州召开的记者会上说，他已经与其他受影响州属的州长进行了交谈。如果肯塔基州以外的州寻求联邦灾难救援，他随时准备予以批准。

除了肯塔基州，其他五个受龙卷风袭击的州是阿肯色、密西西比、伊利诺伊、田纳西和密苏里。美国国家气象局风暴预测中心说，它总共接到36起龙卷风袭击这六州的报告。

拜登说：“这是一场悲剧。我们还无法确定有多少人丧生以及损失到底有多严重。”

当被问及此次严重风暴是否与气候变化有关时，拜登说他“无法确定”，但他会要求环境保护局调查这个可能性。

拜登继续说道：“事实是，我们都知道，当气候变暖时，一切都会变得更加激烈。显然气候变化起到一些影响，但我不能为你定量解读。”

肯塔基州州长贝希尔说，该州死亡人数估计至少70人，甚至可能超过100人。他说，龙卷风来袭时，梅菲尔德市的一家蜡烛厂里有110人，只有40人获救。贝希尔说，如果能在工厂废墟里找到其他生还者，“那将是个奇迹”。

现场拍摄视频和照片显示，蜡烛工厂被龙卷风夷为平地，原址上只剩下一堆瓦砾和变形的金属，救援人员或徒手或使用机器挖掘，尝试寻找更多生还者。

气象专家：冷月份出现龙卷风不寻常

据报道，四股龙卷风横扫了肯塔基州300多公里地区，导致数以千计的家庭断电。梅菲尔德市消防局和警察局也遭殃。

在伊利诺伊州爱德华兹维尔市，电子商务巨头亚马逊一座仓库的屋顶被掀翻，一道比足球场还长的墙也被吹倒，目前已证实至少六名工人遇难。

另外，阿肯色州和密苏里州各有两人死于风灾，田纳西州的死亡人数为四人。

气象专家称，在较冷月份出现龙卷风是不寻常的。北伊利诺伊大学地理和大气科学教授根西尼说，异常的高温和湿度为今年这个时期发生这种极端天气事件创造了条件。“这即使不是世代事件，也是历史性事件。”

美国国家气象局说，夜间龙卷风特别危险，因为人们可能没有留意恶劣天气警报。与飓风不同，龙卷风的路径无法轻易提前追踪，加上它速度非常快，难以及时发出疏散命令。

恩基研究公司（Enki）的灾难建模师沃森预计，这次天灾造成的损失可能达到数亿美元，甚至10亿美元（约13.65亿新元）。