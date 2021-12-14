官员：气候变化影响加剧 更具破坏性风暴将成美国“新常态”

美国联邦应急管理署署长克里斯韦尔警告，美国在应对此类恶劣气候事件方面面临挑战。“我们看到更猛烈的风暴、更恶劣的天气，无论是飓风、龙卷风还是野火。我要关注的重点是，该如何减少这些事件的影响？”

（华盛顿综合电）美国联邦应急管理署（FEMA）署长克里斯韦尔说，随着气候变化的影响加剧，更强大、更具破坏性和更致命的风暴将成为美国的“新常态”。

气象学家和其他科学家长期以来一直警告，风暴、火灾和洪水等气候事件的强度将不断增加。但直到美国六个州上周五夜晚至周六清晨一下子遭受30多股龙卷风吹袭，才让人充分意识到极端天气的破坏力有多可怕。

遭龙卷风袭击的六个州是阿肯色、密西西比、伊利诺伊、肯塔基、田纳西和密苏里。这场风灾夺走了90多条人命，数十人仍然下落不明，许多社区沦为废墟。

克里斯韦尔星期天（12月12日）接受美国多家电视台的晨间节目访问时说：“这将成为我们的新常态。我们从气候变化中看到的影响是我们这一代人的危机。”

她警告，美国在应对此类恶劣气候事件方面面临挑战。“我们看到更猛烈的风暴、更恶劣的天气，无论是飓风、龙卷风还是野火。我要关注的重点是，我们该如何减少这些事件的影响？”

周五晚的其中一股龙卷风将肯塔基州几个城镇夷为废墟。当时它在地面盘旋了200多英里（约320公里），这如果不是有记录以来最长的距离，那也一定是最长之一。

尽管科学家还没有下定论，但他们认为更猛烈的风暴是气候变化的结果，并且有越来越多的证据支持这个论点。

美国地球物理联合会（AGU）最近发表一篇论文称，分析“表明全球气温升高将对引起恶劣天气制造有利条件”。

“龙卷风走廊”似乎向东移

加州大学洛杉矶分校气候科学家斯温周六在推特上回应了这项研究。他说，虽然气候变化对龙卷风等恶劣天气的影响尚未确定，但“有越来越多的研究（包括这篇最新发表的论文）表明气候变暖可能确实会增加全球许多地区的此类风险”。

龙卷风是相对局部、短暂的天气事件。但《纽约时报》指出，近年来龙卷风似乎更常“集群”出现，而北美大平原上所谓的“龙卷风走廊”（位于得克萨斯州西部和明尼苏达州之间的一条狭长地带，那里因出现大量龙卷风而得名）似乎正在向东移。

天气预报公司AccuWeather的高级气象学家皮迪诺夫斯基说：“这就是我们所说的龙卷风爆发，也就是一个风暴系统会在一个大的地理区域内产生许多龙卷风。”然而，具有如此庞大爆发力的系统在12月出现是非常不寻常的，该地区通常会在4、5月份经历这种情况。

另据非盈利组织“第一街基金会”周一发布的报告，随着气候变化引发更多极端天气事件，美国企业未来几十年将面临更严重经济影响。到2022年，全美国企业将因洪水而损失超过300万个运营日，预计从迈阿密到匹兹堡等城市的经济，每年将蒙受近500亿美元（约680亿新元）的损失。