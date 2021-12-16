交通部涉窜改工程数据 日本数年GDP或被高估 首相岸田表示遗憾下令彻查

根据《朝日新闻》报道，负责日本工程统计的国土交通部，每月都会在全国范围内抽出1万2000家建筑公司的数据作统计报告。该报指出，当局对建筑商发出的指示不严谨，例如告诉他们若没赶上提交期限，最近几个月的总和可被写为最近一个月的订单记录。

日本国土交通部连续八年窜改施工统计表，粉饰工程业绩。这非但触犯法律，且导致日本国内生产总值（GDP）被高估，对其经济数据信誉造成影响。

日本首相岸田文雄昨日为该部门的不当行为大表遗憾，表示将成立第三方机构彻查。

目前还不清楚GDP数据可能受到何种影响，但分析师预计影响很小，特别是因为相关公司规模较小。

反对党议员昨日在国会也向岸田兴师问罪，认为这会影响日本发表的经济数据信誉。此外，这些数据也是业政府发放补助金给中小企的参考资料之一，恐怕也误导了岸田政府发放预算。

岸田在答辩时承认了这个窜改行为，并对此表示遗憾。不过，他也解释，该部门于去年1月已经在统计报告上做出改善，认为不影响2020年度和2021年度的GDP和预算。他表示，当局将设立第三方调查委员会清查窜改动机。

根据《朝日新闻》报道，负责日本工程统计的国土交通部，每月都会在全国范围内抽出1万2000家建筑公司的数据作统计报告。该报指出，当局对建筑商发出的指示不严谨，例如告诉他们若没赶上提交期限，最近几个月的总和可被写为最近一个月的订单记录。

报假数和重复报数行为 可追溯至2013年约万起

此外，国土交通部规定没提交的承包商绝对不能在呈报表上填零，而是以过去的平均值作为该月的订单数据。

该报还揭露，一些核心统计数据的改写是中央指示地方官员进行的。由于建筑商的报数单是用铅笔书写，有地方官员表示可轻易用橡皮擦擦掉后“改写”。更糟的是这类报假数和重复报数的“粉饰”行为，可追溯到2013年，初步统计有1万多起。

由于建筑商的施工业绩是财政部用来计算经济成果的基础数据，也用来计算GDP。有官员坦承，八年的报表都出现改写，从理论而言，这情况会造成经济数据被高估。

早稻田大学教授大湾秀雄指出，这是一个严重破坏日本经济统计数据的案例，因为这一基础数据也在学界被运用，有必要彻底纠正。

据报道，日本政府部门涉及改写数据问题，国土交通部不是第一家。2018年底，日本劳动部出台的月度劳动统计也因被指未按规定的调查方法编制，出台的数据被发现不可靠。

（记者是《联合早报》东京特派员）