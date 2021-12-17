专家警告：英病例大增提高两毒株结合可能性 奥密克戎与德尔塔或衍生新型超级病毒

莫德纳首席医疗官伯顿周二告诉英国下议院科学和技术委员会，冠病感染通常只涉及一种毒株，但在极少数情况下，患者可能同时感染两种毒株。若德尔塔与奥密克戎同时感染某个细胞，两者可能交换脱氧核糖核酸，进而衍生出新的超级变种毒株。

（伦敦综合电）莫德纳首席医疗官伯顿警告，如果有冠病病患同时感染奥密克戎和德尔塔毒株，可能衍生出更危险的新型超级变种病毒。尽管同时感染两种毒株的情况极为罕见，但伯顿认为，英国目前有大量的德尔塔和奥密克戎病例，提高了这两种毒株结合的可能性。

伯顿周二（12月14日）告诉英国下议院科学和技术委员会，冠病感染通常只涉及一种毒株，但在极少数情况下，患者可能同时感染两种毒株。若德尔塔与奥密克戎同时感染某个细胞，两者可能交换脱氧核糖核酸（DNA），进而衍生出新的超级变种毒株。

至今，已知仅三种冠病变种是在不同毒株交换基因后产生的，它们的危险性都不高。今年1月在英国，阿尔法毒株与B.1.177毒株结合出一种新毒株，但它在感染40多人后就消失了。今年2月，美国也发生这类冠病病毒基因重组事件，病例也很少。

伯顿指出，南非早前的研究数据显示，包括免疫力低下者在内的一些人可能同时感染两种毒株。由于当前英国的德尔塔和奥密克戎病例都很多，这种情况可能在英国发生。被问及这是否会衍生出更危险的变种时，伯顿表示“肯定”有此可能。

英国上月底首次通报发现奥密克戎之后，短短数周就成为首都伦敦的主流毒株，占当地新增病例约60%。

英国新病例创新高 很多地区两天内就翻倍

英国周三新增7万8610起确诊病例，是疫情暴发以来的新高，比1月最高纪录多约1万起。英国累计奥密克戎病例逾万起，当中至少10名患者住院，一人死亡。

英国卫生安全局首席执行官哈里警告，奥密克戎可能是疫情暴发以来最严重的威胁，未来几天其增幅可能非常惊人。她指出，奥密克戎病例翻倍的时间正在缩短，目前英国很多地区的病例不到两天就翻倍，伦敦和曼彻斯特的增长率尤其高。

英国国民保健署正为应对“和去年同期一样大或更大”的住院潮做准备。首席医疗官惠蒂说，英国正遭两变种毒株夹击，希望人们减少圣诞节庆祝活动，避免和他人有不必要的接触。

为减轻医疗体系的压力，英国政府加快为人民接种疫苗追加剂。不过专家指出，这无法防止奥密克戎病例下来几周继续激增，因疫苗需要时间发挥效用。

利物浦大学社会政策专家威尔克斯—黑格说：“实施新的防疫限制不可避免，不过，政府还是继续把重点放在接种疫苗上。”

他认为，尽管当局采取了新措施，如扩大口罩令实施范围、规定民众须出示完成接种或呈阴检测证明才能参加大型活动，但当局仍可能“输掉这场竞赛”。