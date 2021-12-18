七国集团：各国加强协作刻不容缓 奥密克戎是全球公共卫生当前最大威胁

（伦敦／华盛顿综合电）七国集团（G7）警告，奥密克戎变种毒株是“全球公共卫生当前最大威胁”，各国加强协作刻不容缓。

G7轮值主席国英国周四（12月16日）发表声明指出，奥密克戎病例急速增加，“各国现在比过去任何时候都更须要密切合作、监控和共享数据”。

G7成员国的卫生部长早前参加了由英国主持的疫情会议，商讨如何共同应对欧美近期冠病确诊病例暴增的棘手局面。声明说，各国同意应加快接种疫苗追加剂和定期进行检测，同时继续实行防疫限制措施。

英国本身的疫情就持续恶化，周四新增8万8300多起病例，比前一天多了约1万起，连续两天创新高。

英国首席医疗官惠蒂告诉国会，奥密克戎毒株迅速传播，即使它引发的症状确定不比其他毒株严重，确诊和入院人数递增已足以让医疗系统难以承受。英国单日入院最高纪录是今年1月的4583人。惠蒂说，类似情况很有可能重现。

英国卫生安全局周四发表的数据显示，奥密克戎病例累计已达1万1700多起，此毒株的基本传染数已升到3至5之间，即每名病患平均传染三至五人。英国目前德尔塔的基本传染数介于1.1至1.2，换言之，奥密克戎的传播力是德尔塔的三四倍。

英国医院目前普遍人手吃紧，医护人员担心下来入院者会骤增。英国皇家急诊医学院院长亨德森说：“即使现在还没有大量病患同时入院，我们已经面对人手不足，医疗人员都在长时间工作，所以这个问题很令人担忧。”

由于英国疫情告急，法国周四宣布收紧边境管制，从周六起，法国非公民不论是否完成疫苗接种，都不准往返英国进行非必要旅行。

美国疫情反弹越来越严重 拜登吁民众务必尽快接种

美国的疫情反弹后也越来越严重。总统拜登周四警告，奥密克戎会在美国加速传播，因此民众务必尽快接种疫苗或追加剂。

拜登说：“唯一的真正保护，就是接种疫苗。”他甚至说，这个冬天是未接种者“病重和死亡”的季节。

白宫发言人说，拜登政府现阶段无意采取更多限制措施，而是把重点放在接种疫苗。

根据路透社统计，美国过去一个月来，七天日均新增病例增加了40%，达到12万1000起；自11月中以来，平均每天有1300人病死，死亡率上升了18％。据约翰霍普金斯大学统计，美国的累计冠病死例周二越过80万关口。

美国疾病控制与预防中心（CDC）日前说，全境新增病例中，奥密克戎占3％；在纽约和新泽西这些人口密集的州，估计占13％。CDC主任瓦伦斯基说，奥密克戎新增病例大约每两天翻倍；美国政府首席传染病专家福奇上周也估计，再过几周奥密克戎就会取代德尔塔成为美国的主要传播病毒。