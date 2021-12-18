欧美央行：通胀高企对经济威胁比冠病大

（华盛顿彭博电）随着全球通货膨胀率持续飙升，欧美央行判定，通胀已超越冠病，对经济构成更大的威胁。

近两年来，各国央行的主要挑战是预测下一波疫情冲击何时会到来，以便尽可能采取措施来减缓它对经济增长及就业可能造成的影响。不过，如今欧美央行认为，通胀对经济的威胁比疫情还大，如何抑制通胀现在更为紧迫。

近日，欧美央行都以不同的速度朝紧缩方向迈进。英国央行周四（12月16日）成为七国集团（G7）中，第一个在冠病来袭后加息的央行；美联储周三表示将加速缩减大规模购买债券计划，并暗示明年可能加息三次；欧洲央行周四宣布将如期于明年3月结束紧急债券购买计划。

政策的转变是因为西方国家认定，疫情难以摆脱，他们已逐渐学会与冠病共存，而且尽管冠病病毒一再变异，新型毒株对经济造成的冲击往往小于前一个变异毒株。

欧洲中央银行行长拉加德日前指出：“许多人接种了疫苗，追加剂计划也加速推展……社会能更好地应对疫潮及其带来的种种限制，这减少了经济因疫情受到的冲击。”

欧美央行之前还进退两难，不知该加息降通胀还是按兵不动稳住经济，现在情况有了转变。美国银行利率策略主管卡巴纳说：“美联储及其他央行看来不再认为，必须要为应对疫情而忽视他们所看到的非常强烈的信号及通胀上升数据。”

这些主要央行在本周的新闻发布会上都清楚表明，在他们看来，疫情的威胁正日趋减弱，反倒是他们对通胀的容忍度已到极限。

有市场人士认为，奥密克戎毒株对经济构成新威胁，建议美联储暂时不要在明年3月结束购债计划。对此，美联储主席鲍威尔周三予以反驳说：“奥密克戎其实和那无多大关系。”

美国11月通胀增幅为40年来最高水平

今年早前很长时间里，主要央行都坚称物价上扬是暂时的；近期通胀率持续飙升后，他们已经收回了这种说法。英国11月通胀率为5.1%，创10年来新高；美国11月消费物价指数同比上涨6. 8%，为40年来最高水平。不断攀升的物价使美国消费者，尤其是低收入群体苦不堪言，拜登政府为此头痛不已。近期一项民调显示，近70%美国人不满拜登应对通胀的表现。

但白宫经济顾问委员会主席劳斯周四发出信心喊话，她在接受媒体访问时仍说，物价上升是疫情导致供应链中断等情况造成的。她表示相信，随着供应链瓶颈缓解、更多人重返就业以及经济逐渐恢复正常化，通胀压力会在明年开始消退。

有记者问劳斯是否担心美联储为抑制通胀而作出的反应过激以致影响了就业机会的创造，她答道：“我们有信心他们会作出正确的决定。”