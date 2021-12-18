处决 核武 特朗普外交 韩媒以三大关键词总结金正恩执政10年

2011年12月17日朝鲜领导人金正日去世后，仓促接班的金正恩面临年轻和经验不足等外界质疑。为了克服这些“弱点”，金正恩以“处决”来掌权。

昨日（12月17日）是朝鲜已故领导人金正日逝世10周年的忌日，也是金正恩执政10周年。韩国媒体把金正恩执政10年总结为“处决、核武、特朗普外交”三大关键词。

2011年12月17日朝鲜领导人金正日去世后，仓促接班的金正恩面临年轻和经验不足等外界质疑。为了克服这些“弱点”，金正恩以“处决”来掌权。

在金正日遗体告别式上，被称为“扶灵七元老”的李英浩、张成泽、金永春等七人的命运，象征式地说明了这一点，他们在金正恩执政五年后，全部被处决或辞去职务，销声匿迹。2013年金正恩用高射炮处决了二把手姑父张成泽，2017年还在吉隆坡派遣暗杀组刺杀同父异母的哥哥金正男。

据韩国国家安保战略研究院透露，金正恩执政初期五年，被处决的党政军高层官员有140多人。

一名消息人士说:“虽然金正恩的恐怖统治延续至今，但自2017年韩国文在寅政府上台以来，韩方公开刺激朝鲜的信息，内部掌握的消息称，在10年内处决700人左右。”

长期受美制裁 朝鲜经济改革无法发挥作用

同时，金正恩执政的10年内，进行过四次核试验和60多次导弹试射。接连进行核试验和发射瞄准美国本土的洲际导弹，刺激到美国政府。由于长期遭受美国主导的超强硬制裁，金正恩的经济改革也无法发挥作用。

2011年继承父亲金正日的政权时，朝鲜的贸易总额为63.6亿美元（约86亿新元），但在联合国对朝鲜实施制裁后，2018年的贸易总额降至28.4亿美元，减少了超过一半。

有鉴于此，2018年4月的劳动党全体会议上，金正恩宣布放弃2013年提出的“核武与经济并进路线”，转而全力进行经济建设。

去年受冠病疫情影响，中朝封锁边境，更使朝鲜经济陷入困境。去年朝鲜贸易额降至8.6亿美元，是20世纪70年代的水平。

在外交方面，2018年6月12日，特朗普和金正恩在新加坡举行历史性的美朝峰会。2019年2月，两国在河内峰会上未能达成无核化协议，乘坐60个小时火车前往河内的金正恩最终空手而归。当年6月，双方又在板门店进行闪电式会面，但此后朝美关系没有取得任何进展。今年年初，美国也换了总统拜登。

韩国统一研究院客座研究委员朴钟哲说，过去10年，金正恩巩固了权力基础，成了拥核国，这可说是最大的政绩。但他在解除制裁和改善朝美关系方面都失败了。

他说，金正恩曾期待利用韩国接近美国、扩大韩朝经济合作，但这个梦想被制裁的壁垒阻挡。金正恩虽然手握核武器，又强调自力更生，但精英们还会跟随他到什么时候，没人知道。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）