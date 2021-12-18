美国八孩童接种辉瑞疫苗后出现心肌炎

（华盛顿综合电）美国有八名孩童在接种冠状病毒疫苗后出现心肌炎。美国疾病控制与预防中心说，他们的年龄介于五岁至11岁，都接种了辉瑞疫苗。

这些病例的临床病征较轻。疾病控制与预防中心（CDC）并没有说明它是否认为心肌炎（myocarditis）病例与疫苗接种之间存在联系，也未透露这个年龄组未接种疫苗者的心肌炎发病率。

美国五岁至11岁儿童是分两剂接种辉瑞疫苗，间隔期为三周。他们接种的剂量（10微克）低于用于12岁及以上者的剂量（30微克）。

该中心在取得这些数据时，五岁至11岁年龄层的疫苗接种量已达700多万剂，其中510万剂用于第一剂接种，200万剂用于第二剂接种。

丹麦研究：mRNA疫苗

会使接种者出现心肌炎风险

疾控中心此前曾说，16岁至17岁少年的心肌炎报告率可能在每百万第二剂69起以上，而12岁至15岁少年组，这个概率大约为40起。

另外，一项针对丹麦所有人口的研究发现，使用mRNA技术的辉瑞和莫德纳疫苗会令接种者面对心肌炎或心包炎（pericarditis）的风险，但只有少数症状较为严重。

疫苗安全性研究和一些小规模的研究发现，辉瑞和莫德纳的mRNA疫苗可能引发心肌炎和心包炎，但通常没有导致严重心脏问题。报告说：“接种mRNA-1273（莫德纳）疫苗与心肌炎或心包炎的发病率显著增加有关，尤其是在12岁至39岁的人群中。”

报告也说，辉瑞疫苗接种则是与女性面对的这些风险增加有关。

这些报告导致丹麦和法国等国建议不要让未满30岁者接种这些疫苗。

感染冠病面对的健康风险

仍比接种疫苗大

这份发表在医学期刊BMJ上的报告是首项针对全体人口观察这些副作用所得的结论。虽然研究确认了风险，但报告坚称，风险很小，感染冠病面对的健康风险更大。

它指出，在发生心肌炎或心包炎的疫苗接种者中，“只有少数”出现严重问题。接种莫德纳疫苗后出现状况的21人当中，半数以上在72小时内出院，没有人死亡或心力衰竭。