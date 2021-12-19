欧洲疫情告急 各国收紧防疫措施

（伦敦／巴黎综合电）欧洲疫情反弹后告急，各国纷纷收紧防疫措施。

重灾区英国新增确诊病例连续三天创新高，周五通报新增破9万3000起病例，当局将进一步收紧限制。

英国卫生安全局说，除了西南部地区以外，英国所有地区的奥密克戎病例在不到两天内增加了一倍。值得注意的是，首都伦敦如今新增病例估计有80％以上感染的是奥密克戎变异毒株。

当局说，奥密克戎至今仍未造成大批患者入院或死亡，不过，由于从感染到出现重症需一段时间，因此仍必须密切观察。

英国当局也在正加紧接种追加剂，要在本月内尽可能让更多人接种。首相约翰逊称，政府要尽量降低奥密克戎可能带来的损害。

《泰晤士报》周五引述消息报道，英国政府计划在圣诞节后禁止室内聚会，为期两周，以减缓奥密克戎的传播速度，但约翰逊还未批准有关提议。不过，政府周末将召开紧急会议，同苏格兰、威尔士和北爱尔兰的地方首长共商对策。

好不容易等到防疫限制放宽的各行各业再度面对冲击，尤其本是年底消费旺季的这个时候。英国酒店业协会主席尼科尔斯说，过去10天酒店业的营业额已经减少超过三分之一，12月以来的营业损失多达20亿英镑（约36.2亿新元）。

法国取消跨年庆祝活动

英国疫情吃紧，邻国纷纷拉响警报。法国从周六起，禁止往返英国的非必要旅行，许多人纷纷赶在周六零时之前进出关卡。

欧洲各国也纷纷重新限制社交活动。法国总理卡斯泰周五敦促地方政府取消跨年庆祝活动，以遏制疫情扩大。当局随后宣布，巴黎香榭丽舍大道的元旦前夕烟花与跨年活动取消。

卡斯泰也宣布，把接种第二剂疫苗与追加剂的间隔时间从五个月缩短至四个月。他透露，政府即将颁布新措施对付未接种疫苗者，因为至今仍有数百万人拒绝接种。

冠病确诊病例创新高的丹麦从星期天起的一个月内，关闭电影院、剧院和音乐厅，限制餐厅营业时间。游乐园和博物馆等人多的地方下来也可能关闭。

丹麦首相弗雷泽里克森周五在记者会上说：“我们必须限制活动。每个人都应该限制社交接触。”丹麦刚在今年9月解除所有的限制。

德国把法国和丹麦列为冠病传播的高风险区，从星期天起，从两国出发的未接种疫苗旅客必须被隔离。

德国卫生部长劳特巴赫周五对媒体说，德国必须为第五波疫情作好准备。即使感染奥密克戎的症状较轻微、现阶段的死亡率也较低，仍不能等闲视之，民众接下来“无可避免”得经历一段艰难时期。

在荷兰，卫生专家向政府建议让国家进入严格封锁状态，关闭所有非必要服务商店；爱尔兰星期天起缩短酒吧和餐馆营业时间；瑞士周一起要民众恢复居家办公，对未接种疫苗者实施更多限制。