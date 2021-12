2021年 他们走了

2021年年末将至,有人悄悄地来,也有人悄悄地走了。虽生不带来,但他们却为后人留下了深深的足印。

zaobao.sg为你盘点一些在今年离我们而去的著名人物。

1)美国名嘴赖利金(Larry King)终年87岁,1月23日逝世

赖利金在1985至2010年间的6000多集节目中,他访问过总统候选人、社会名流、运动好手、电影明星等。(路透社)

赖利金出生于美国纽约的犹太家庭,1957年进入广播界,1960年代开始主持节目。他在美国有线电视新闻网(CNN)主持了25年的“赖瑞金现场”(Larry King Live),是CNN最长寿也最受欢迎的节目。曾创造每晚百万人以上的收视佳绩,名列健力士世界纪录。

透过他与名人访谈、政治辩论和专题探讨,赖瑞金不仅是一个资深的播音员,他也因为对每次访问都充满好奇心,而使他显得与众不同。

他节目的座上宾包括达赖喇嘛、影视巨星伊丽莎白·泰勒(Elizabeth Taylor)、前苏联领导人戈尔巴乔夫(Mikhail Gorbachev)、美国前总统奥巴马、亿万富翁比尔盖茨(Bill Gates)、女神卡卡(Lady Gaga)等政治、商界及娱乐圈名流。

赖利金情史丰富,分别结婚及离婚八次,其中更与一位前妻二度分合,八次婚姻共育有五个孩子。

2)退役陆军上尉汤姆·摩尔爵士(Captain Sir Tom Moore)终年100岁,2月2日逝世

汤姆·摩尔爵士在今年1月被检测感染冠病。他的家人表示,由于他在使用其他治疗肺病的药物,因此不能够接种疫苗。(路透社)

汤姆·摩尔爵士因冠病逝世,终年100岁。

在2020年英国第一次封锁令期间,这名退役陆军上尉在住宅花园里步行100圈,为英国国民保健署慈善机构筹得3300万英镑(约6000万新元),赢得全英国的爱戴,更为英国人提振了士气。

他的金句“明天将是美好的一天”(Tomorrow will be a good day),也在社交媒体上广为流传。

去年7月,他在温莎堡一个特别的仪式中,获英女王授勋为骑士。

白金汉宫一名发言人表示:“女皇陛下非常享受去年与汤姆上尉爵士及其家人的会面。她和王室家庭众人的心与他们同在,认可他给整个国家以及世界其他地方的人们带来的启迪。”

3)美国前国务卿舒尔茨(George Shultz)终年100岁,2月7日逝世

美国前国务卿乔治·舒尔茨6日在他位于加利福尼亚州斯坦福大学的家中去世,享年100岁。(档案照)

舒尔茨被评为美国历史上最有影响力的国务卿之一。他曾在尼逊政府先后担任劳工部长、财政部长等,在里根政府担任国务卿,在冷战末期的美国外交决策,尤其是美苏关系中发挥重要作用。

舒尔茨胡佛研究所的同事们称他为 “伟大的召集人”,因为他会把“最伟大的头脑聚集在一起”,解决最困难和最令人烦恼的问题。他从不回避挑战,无论这些挑战是全球舞台上的大国博弈,还是在街头上与小市民面对面。

美国总统拜登在舒尔茨辞世后发声明说:“很少有人能像舒尔茨那样,对20世纪美国外交和美国影响力的发展轨迹有如此大的影响。他是一位有荣誉感和思想的绅士,致力于公共服务和尊重的辩论,甚至到了他在世的第100年。这也是为什么两党多任总统都寻求他的建议。”

4)LED发明家赤崎勇(Isamu Akasaki)终年92岁,4月1日逝世

赤崎勇4月1日在名古屋市一间医院病逝,享年92岁。(法新社)

日本科学家赤崎勇凭蓝色发光二极管(LED)的发明,在2014年获颁诺贝尔物理学奖。诺贝尔奖委员会形容,电灯胆照亮了20世纪,而赤崎勇发明的LED灯则“照亮21世纪”。

赤崎勇在鹿儿岛县出生,在京都大学理学院化学系毕业,生前是名城大学终身教授、名古屋大学特聘教授。他曾经担任松下电器研究员,致力研究蓝光LED物质氮化镓。

LED灯在生活中无处不在,红光及绿光LED发明约半世纪,但若无蓝光便不能凑齐光的三原色,制成白色LED灯光。LED使节电的高亮度照明器材成为可能,极大改变了人们的生活。

5)爱丁堡公爵菲利普亲王(Prince Philip, Duke of Edinburgh)终年99岁,4月9日逝世

英国女王伊丽莎白二世(左)的夫婿菲利普亲王(右)4月9日上午逝世,享年99岁。(路透社)

菲利普亲王于1921年6月10日出生希腊,是希腊安德鲁王子的第五个孩子和唯一的儿子。

1947年,菲利普亲王与伊丽莎白二世成婚,女王1952年登基后,2015年创下英国在位最久君主的纪录;菲立普亲王同样创下执行王室伴侣任务最久的纪录。

在白金汉宫的围墙中,他是女王可以信任的一个关键人物。伊丽莎白在1997年的金婚纪念仪式上致辞时难得地提到:“简单地说,他一直给我力量,这些年来一直守护着我。”

菲利普亲王为英国王室中一个粗犷的形象,他时而粗犷的举止显得粗鲁。英国媒体乐得在官方活动中捕捉他任何失言之语。

英国首相约翰逊赞扬菲利普亲王“非凡的一生与贡献”。约翰逊说,爱丁堡公爵在皇家海军服役后,数十年来为英国、共和联邦和世界各地服务,“赢得了几代人的爱戴”。

6)阿波罗11号宇航员柯林斯(Michael Collins)终年90岁,4月28日逝世

“阿波罗11号”(Apollo 11)宇航员迈克尔·柯林斯(Michael Collins)因癌症去世,享年90岁。(路透社)

柯林斯是美国1969年7月20日创造历史的登月三人组的宇航员之一。但是,与尼尔·阿姆斯特朗(Neil Armstrong)和巴兹·奥尔德林(Buzz Aldrin)不同,柯林斯从未在月球上行走。

在“阿波罗11号”登月过程中,柯林斯被称为“被遗忘的人”,因为当阿姆斯特朗和奥尔德林实现"个人的一小步,人类的一大步 "时,柯林斯驾驶着“哥伦比亚”号指令舱,在距离月表约111公里的轨道上飞行了27小时,等待登月舱返回。

每次航天器绕过月球黑暗面时,他都与休斯顿任务控制中心失去联系48分钟。柯林斯在1974年的回忆录描述了他在月球上空独自盘旋的想法:“我现在很孤独,真的很孤独,与任何已知的生命绝对隔绝。”

1970年初,柯林斯离开了美国国家航空航天局(NASA),曾短暂地担任过负责公共事务的助理国务卿,并且是史密森学会国家航空航天博物馆的创始主任。

7)儿童绘本作家艾瑞·卡尔(Eric Carle)终年91岁,5月23日逝世

儿童绘本作家艾瑞·卡尔(Eric Carle)逝世,享年91岁。他的经典作品包括畅销全球,翻译成至少60种语言的《饥饿的毛毛虫》(The Very Hungry Caterpillar)。(取自推特)

艾瑞·卡尔1929年出生于纽约,30多岁时开始创作图画书,是兼具写作与插画能力的绘本创作作家。

他小时候移居德国,在斯图加特度过了他的大部分成长岁月,最后于1952年回到美国,在那里他找到了一份在《纽约时报》宣传部担任平面设计师的工作。1967年,他就是在那里创作了他的第一本书:《棕色的熊,棕色的熊,你在看什么?》(Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?)

他的画风鲜明独特,作品采用拼贴的方式,以及层叠出明亮欢乐的图样,让书中带有特殊的立体、摺页设计,赋予书本阅读和游戏双重特性。

卡尔在1969年创作了绘本《饥饿的毛毛虫》。至今,这本童书已被翻译成62种语言,在全球发行量超过5200万册

8)中国著名农学家袁隆平终年91岁,5月22日逝世

中国“杂交水稻之父”袁隆平在长沙逝世,享年91岁。(中新社)

袁隆平于1964年开始研究杂交水稻,是中国研究与发展杂交水稻的开创者,也是世界上第一个成功地利用水稻杂种优势的科学家。

他冲破了经典遗传学观点的束缚,成功选育了世界上第一个实用高产杂交水稻品种“南优2号”。

1976年,袁隆平育成的三系杂交稻在全中国大面积推广,比常规稻平均增产20%,为解决中国粮食问题作出了历史性贡献。目前,中国杂交水稻推广至60多个国家和地区,海外种植面积约700万公顷。

除了让百姓不再有饥饿之虞,袁隆平之所以受到广泛爱戴的原因也包括他笃信实践,不屈不挠的精神。

2017年,他被查出肺部有问题,医生要他静养,但90高龄的袁隆平还坚持下田工作,直到今年3月不幸摔跤,才终于告别了热爱的稻田。

9)美国鹰派前国防部长拉姆斯菲尔德(Donald Rumsfeld)终年88岁,6月30日逝世

拉姆斯菲尔德是一个传奇式人物,曾在两位美国总统的政府中担任国防部长。(路透社)

拉姆斯菲尔德是美国史上首名两度担任防长职务,包括在1975至77年杰拉尔德·福特(Gerald Ford)执政时,是最年轻的防长。到了2001至2006年小布什(George W Bush)时代,则成为最年长的防长。

在长达数十年的职业生涯中,拉姆斯菲尔德曾在20世纪70年代负责制定美国冷战时期的战略,几十年后又在反恐战争以及阿富汗和伊拉克战争中主持大局,以支持美国应对九一一恐怖袭击而闻名。

拉姆斯菲尔德因智胜对手而赢得了“终极华盛顿圈内人士”和“真正的政治幸存者”的名声。但对他的批评者来说,他是无情的鹰派人士——一个为了权力而不择手段的人,以及战争设计师。

10)巴基斯坦“核弹之父”阿卜杜勒·卡迪尔·汗(Abdul Qadeer Khan)终年85岁,10月10日逝世

被誉为巴基斯坦“核弹之父”的著名核科学家迪尔·汗 今年8月感染冠病, 10月10日在伊斯兰堡病逝,终年85岁。(路透社)

卡迪尔·汗是过去半世纪全球安全领域最重要的人物之一。他的人生故事的核心是争夺世界上最危险的技术,在拥有这项技术的人和想要技术的人之间展开错综复杂的博弈。

常年在欧洲留学和工作的卡迪尔·汗复制了当时世界上最先进的离心机的设计,成立了巴基斯坦第一座核实验室,帮助巴基斯坦获得与印度的战略平衡核能力。

西方间谍形容卡迪尔·汗为世界上最危险的人之一,但巴基斯坦人却誉他为祖国的英雄,让巴基斯坦能够在核领域与印度竞争。

2004年,卡迪尔·汗向公众承认他在没有获得巴基斯坦政府同意的情况下向多个国家泄露核技术,把核网络从进口转向出口,并与包括伊朗和朝鲜一系列国家进行核交易。

11)美国前美军参谋长联席会议主席鲍威尔(Colin Powell)终年84岁,10月18日逝世

鲍威尔是美国历史上首位黑人国务卿,10月18日因冠病并发症去世。(路透社)

鲍威尔40年的供职生涯中,他创下美国政坛多项先例,是美国第一位担任国家安全顾问、参谋长联席会议主席和国务卿的黑人。在他35年的陆军服役生涯,鲍威尔成了少数族裔也可以利用军队作为机会阶梯的象征。

鲍威尔是美国典型的成功故事。他出生在纽约哈莱姆区一个牙买加裔家庭,在南布朗克斯长大。毕业于纽约城市学院,通过后备军官训练队参军。

作为一名年轻的少尉,鲍威尔在刚刚废除种族隔离的美国陆军服役,两次赴越南作战获得嘉奖。在冷战末期,他担任了里根总统的国家安全顾问,参与军备条约的谈判以及与苏联总统戈尔巴乔夫的合作。

作为参谋长联席会议主席,鲍威尔是1989年入侵巴拿马和1991年波斯湾战争的策划者,并在波斯湾战争将萨达姆(Saddam Hussein)逐出科威特。

退役后,鲍威尔在2000年12月获共和党总统布什任命,成为美国历史上首位黑人国务卿。后来,他因承认自己因误判而支持布什出兵入侵伊拉克而备受争议。

12)南非最后白人总统戴克拉克(FW de Klerk)终年85岁,11月11日逝世

南非前总统戴克拉克(FW de Klerk)不敌癌症逝世,享寿85岁。(法新社)

戴克拉克是南非种族隔离时代的最后一位总统。他在1990年2月2日宣布,将监禁27年的南非黑人精神领袖曼德拉释放,并解除对黑人解放运动的禁令,实际上宣告了南非白人少数统治时代落幕。

戴克拉克在1994年南非第一次多种族的充分民主选举中,败给了曼德拉,他随后在新政府出任副总统一职。

戴克拉克身为废除种族隔离制度的主要推手之一,1993年与曼德拉一起获颁诺贝尔和平奖。

13)朝鲜前领袖金日成胞弟金英柱终年101岁,12月15日逝世

一度是朝鲜“二号人物”的朝鲜前劳动党组织指导部长金英柱12月15逝世,享年101岁。(朝鲜中央电视台)

金英柱是朝鲜前国家主席金日成最小的弟弟,曾任权力核心的劳动党组织指导部长。金英柱1960年登上权力舞台,历任政治局委员、政务院副总理等职务,并担任金日成时代“二号人物”角色。

他与韩国中央情报部部长李厚洛签署了南北共同声明,并担任韩朝协调委员会朝方委员长。

但是,金日成1973年提名儿子、已故前国防委员会委员长金正日为接班人后,金英柱此后卸下一切职务,离开平壤。实际上,他与家人一道被“发配”到远离中央的慈江道。