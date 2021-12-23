单日病例平均每10万人51起 欧洲感染率达新高重挫明年重开计划

数据显示，欧洲的单日确诊病例是所有大陆中最多的。世卫欧洲区主任克鲁格指出，世卫欧洲地区的53个国家中，至少有38个国家出现奥密克戎病例；奥密克戎也已成为丹麦、葡萄牙和英国等几个国家的主要流行毒株。

（柏林综合电）冠病变异毒株奥密克戎在全球肆虐，当中欧洲大陆的冠病感染率已被推到疫情暴发以来的最高水平。这重挫了各方希望在2022年重新开放的计划，迫使各国在圣诞节前后收紧防疫措施和紧急呼吁民众接种疫苗。

数据显示，欧洲的单日确诊病例为平均每10万人中就有51起，是所有大陆中最多的。世界卫生组织欧洲区主任克鲁格周二指出，世卫欧洲地区的53个国家中，至少有38个国家出现奥密克戎病例；奥密克戎也已成为丹麦、葡萄牙和英国等几个国家的主要流行毒株。

克鲁格形容“另一场风暴即将来临”，数周内奥密克戎将在更多欧洲国家成为主流毒株，将原本已紧绷的卫生系统推向崩溃边缘。

德国28日收紧防疫措施 私人聚会参加者须完成接种

克鲁格还说，多数的奥密克戎病患是二三十岁的年轻人，他们主要是通过社交聚会或在工作场所染疫。他呼吁民众接种疫苗追加剂，并指追加剂是对抗奥密克戎的最有效方法。

德国联邦政府周二与州政府开会后宣布在圣诞节后的12月28日实施新防疫措施，包括私人聚会仅限完成疫苗接种者参加，而且不能超过10人。

尽管没有宣布全国封锁，但德国总理朔尔茨与16州的州长达成协议，规定夜店必须关闭，大型活动包括足球赛等只能在无观众下举行。

瑞典的冠病住院病例数上升，政府周二宣布一系列新措施来遏制疫情。根据新规定，从周四开始，私人聚会人数上限为50人，要参加超过500人的大型活动须出示疫苗接种证明，商店须限制入场人数以防过度拥挤。当局也要求多数人居家办公。

瑞典在今年夏季几乎全面取消所有的防疫措施，首相安德森周二宣布新措施时呼吁人们“必须适应新的现实”。

瑞典公共卫生机构预测，在最坏情况下，即接种疫苗只能为预防奥密克戎提供最低限度的保护，瑞典1月中旬每天可能会出现1万5000起新病例，远高于之前的峰值。

英国圣诞节前不收紧措施 被专家批评为冒险行为

在葡萄牙，总理科斯塔周二与内阁开会后宣布，从圣诞节当天起关闭夜店和强制员工居家办公；民众须出示阴性检测结果才能进入剧院和体育场馆等场所，而在一些特别的节日如圣诞节和元旦前夕进入餐馆也须出示阴性检测结果。

苏格兰也在周二宣布，取消爱丁堡的跨年街头派对，12月26日起户外公共活动的参加人数上限为500人，室内活动参加人数上限为坐席200人或站席100人，这项措施将实施至少三周。新措施也意味着职业体育赛事将在没有观众下进行；威尔士政府早前也做出类似宣布。

不过，英国首相约翰逊周二重申，政府不会在圣诞节前实施进一步的防控措施。英国科学界一些专家对此批评说，这是冒险行为，如果奥密克戎继续在英国快速传播，延迟收紧防控或将导致未来需要更严格的限制措施。

欧洲以外，澳大利亚总理莫里森周三宣布为诊所和药房提供新的疫苗接种资金。

他还敦促各州重新开放数百个疫苗接种中心，以加速接种追加剂。当地之前在超过80％成年人完成接种后，就关闭了这些疫苗接种中心。

此外，日本首次在大阪发现社区传播的奥密克戎病例，染病的一家三口没有旅行史。首相岸田文雄说，“中央政府认识到这是社区传播病例，将贯彻应对措施”。

澳大利亚总理莫里森周三宣布为诊所和药房提供新的疫苗接种资金。他还敦促各州重新开放数百个疫苗接种中心，以加速接种追加剂。当地之前在超过80％成年人完成接种后，就关闭了这些疫苗接种中心。