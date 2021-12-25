奥密克戎快速传播 欧美疫情告急纷纷缩减节庆规模

美国纽约市长白思豪周四宣布，时报广场的元旦跨年倒数活动将如期举行，但规模会大幅度缩减。欧洲的疫情形势也不容乐观，意大利周四宣布收紧防疫措施，禁止所有元旦前夕的庆祝会，强制人们在户外戴口罩。

（华盛顿／罗马综合电）面对冠病变种毒株奥密克戎的快速传播，欧美各国疫情继续告急，纷纷缩减圣诞和元旦庆祝规模以策安全。

美国纽约市长白思豪周四（12月23日）宣布，时报广场的元旦跨年倒数活动将如期举行，但规模会大幅度缩减。白思豪发表声明说：“往年参加人数约5万8000人，今年将减至1万5000人。”

倒数活动会在当天下午约3时让人群入场，比往年迟，出席者必须出示完成疫苗接种的证明并戴口罩。今年的会场将设置十多个隔离区，确保参与者保持一定的社交距离。

去年因为冠病疫情影响，跨年活动虽然照办，但不对一般民众开放，只让一些受邀嘉宾包括关键行业的员工及家属参加，首次没有出现万头攒动的热闹景象。

过去数十年，时报广场的跨年倒数活动吸引数以万计的人参加，许多是来美的旅客，他们在寒风中欣赏众多艺人呈献表演，等待时报广场一号大楼楼顶闪闪发亮的水晶球在倒数声中缓缓降下。这项活动已经成了美国和全球的一大跨年盛事。

英意法单日新增病例都达新高

欧洲的疫情形势也不容乐观，意英法三国的单日新增病例都达到新高。意大利周四宣布收紧防疫措施，禁止所有元旦前夕的庆祝会，强制人们在户外戴口罩。

意大利卫生部长斯佩兰扎下令人们今后搭乘公共交通和到戏院等公共场所，必须戴上保护性更强的FFP2口罩，这类口罩的保护力接近N95口罩。意大利所有的演唱会和户外活动一律禁办，舞厅也被令关闭，直到明年1月31日。

意大利周四单日确诊病例达4万4500多起，一周内新病例增加超过七成。斯佩兰扎说，至今已经有89％国民完成接种疫苗，但鉴于疫情越趋严重，政府要加快接种第三剂追加剂。意大利政府也把接种追加剂的间隔时间从五个月缩短至四个月。

英国情况也不妙，周四新增近12万起确诊病例，是疫情暴发以来的新高。虽然首相约翰逊决定不在圣诞节收紧防疫，苏格兰周四宣布取消元旦前夕的烟花表演，下令夜店下周一起关闭。

约翰逊周五在圣诞前夕的献词中促请民众尽快接种疫苗，作为给予国家的礼物。约翰逊说：“现在你们可以为家人和国家做一件美好的事，就是接种疫苗，不管是第一剂，第二剂或是追加剂。”

法国周四新增9万1600多起病例，也是新高。因为奥密克戎快速传播，专家预计下个月的单日新增病例可能多达数十万起。

西班牙周四新增病例超过7万2900起，同样达到新高。东北部加泰罗尼亚地区政府争取到法院批准，周四起实施宵禁，限制人们凌晨1时至清晨6时之间外出。马德里当局接下来将分发数百万检测器到各地，希望遏制疫情传播。

亚洲方面，泰国东北部的加拉信府周五通报国内首个奥密克戎感染群，有21起确诊病例。这个感染群最早由一对情侣传开，两人12月初从比利时飞来泰国，上机前和抵达泰国机场的检测都呈阴性，得以免隔离进入泰国，但是在15日出现症状，之后证实感染奥密克戎毒株。

为避免疫情扩大，泰国政府日前下令暂停免隔离入境直到明年1月4日，对外来旅客恢复强制隔离七至10天。首都曼谷市政府也宣布取消官办的跨年倒数等庆祝活动。