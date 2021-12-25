日本不派政府代表团出席北京冬奥会

（东京综合讯）日本宣布不打算派遣政府代表团出席北京冬奥会和冬残奥会，但日本体育代表团将按计划参加冬奥，东京奥运会和残奥会组委主席桥本圣子、日本奥委会主席山下泰裕、日本残奥委会主席森和之三人也将赴华出席北京冬奥。

日本内阁昨天（12月24日）上午举行会议后，内阁秘书长松野博一在记者会上宣布了上述消息。

综合共同社、《朝日新闻》与路透社报道，在被问及有关决定是否相当于“外交抵制”时，松野说，日本政府不考虑就出席方式使用特定名称。至于不派政府代表团的理由以及是否与美中两国事先协调，他则强调是综合考虑后，“自行做出了判断”。

松野透露，桥本圣子和山下泰裕是应国际奥委会邀请出席北京冬奥，森和之是应国际残奥会邀请。

韩国2018年举行平昌冬奥时，日本曾派遣体育厅长官出席，会见相关人士并为日本健儿激励加油。松野说，由于本次冬奥会防疫措施严格，不便直接接触运动员，所以不派遣体育厅长官出席。

松野也说：“日本认为，国际社会共有的价值观，如自由、人权和法治，在中国也得到尊重非常重要。日本正在各个层面直接与中国讨论这些问题。”

他说：“正如东京2020向世界展示的那样，奥运会和残奥会是和平与体育的盛会，为世界带来了勇气。日本政府通过考虑这些因素，自行决定对北京冬奥会的反应。”

日本今夏举行东京奥运会时，中国派遣兼任中国奥委会主席的国家体育总局局长苟仲文出席。共同社认为，日本官方似乎认为，若由桥本出席北京冬奥，已能够体现出对等。冬奥会开幕式前，北京将召开国际奥委会全会，桥本将参加这一会议。

日本自民党内部要求“外交抵制”北京冬奥会的论调近期高涨。日本前首相安倍晋三前天（23日）与首相岸田文雄会谈时，据报也提出希望对方尽早表明态度。

美国白宫本月6日以在新疆“持续进行种族灭绝和反人类罪行”为由，宣布对北京冬奥进行外交抵制，不派遣任何外交或官方代表参与，但运动员仍将参赛，英国、加拿大和澳大利亚随后也加入了抵制行列。新西兰也宣布了不会派部长级官员与会，但强调是疫情原因，与美国的决定无关。

中国：希望日本落实相互支持体育非政治化承诺

日本是美国的亲密盟友，但另一方面，该国对中国经济的依赖度又很高，如今对北京冬奥的态度与美英加澳保持一致，将不可避免地为中日关系带来负面影响。

明年是中日邦交正常化50周年，据报日方考虑到保持对华关系稳定的必要性，首相岸田文雄决定不亲自发布上述消息。

中国外交部发言人赵立坚昨天回应说，中方欢迎日本奥委会等有关人士及日本运动员赴华参加北京冬奥会和冬残奥会，中方关注日本政府有关表态，希望并敦促日方将中日相互支持对方办奥运会和体育非政治化的承诺落在实处。

中国外交部发言人汪文斌本月9日曾说，中日双方在相互支持对方举办奥运会上有重要共识，中方已全力支持日方举办东京奥运会，“现在轮到日方体现应有的基本信义”。