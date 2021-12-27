奥密克戎肆虐全球 逾万航班圣诞节期间取消或延误

（纽约／巴黎综合电）冠病变种病毒奥密克戎持续蔓延，导致法国、英国和意大利的冠病确诊病例连日来屡破单日最高纪录、澳大利亚及新西兰的病例也刷新纪录。而全球多家航空公司的航班因疫情取消或延误，打乱了成千上万人圣诞周末出游的计划。

平安夜向来是航班需求量高的日子，加上今年圣诞节适逢周末，许多人都计划出游。不过，根据航班追踪网站FlightAware.com的数据，上周五（12月24日）的平安夜，全球有大约2400趟航班取消，以及1万1000趟航班延误。圣诞节当天则有将近2800趟航班取消，其中有超过970趟是从美国出发或飞往美国的航班，另有8000多趟航班延误。昨天也有超过1100趟航班取消。

全球多家航空公司，包括德国汉莎航空、美国联合航空、达美航空、捷蓝航空、阿拉斯加航空等，都因为飞机师、机组人员及其他雇员因冠病请病假或须接受检疫隔离，导致人手不足而被迫取消航班。

其中，中国的航空公司受影响最严重，中国东方航空上周五和周六取消了1000多趟航班，占原定飞行航班两成以上；中国国际航空也取消了约20％的预定航班。

除了疫情，天气恶劣也是造成航班临时取消的因素之一。美国佛蒙特州一名旅客圣诞节当天早上在推特愤怒写道：“帮帮忙，美联航的航班又取消了。我想回家过圣诞。”

根据FlightAware.com的数据，美联航上周五及周六，也就是平安夜及圣诞节这两天，分别取消了大约200趟及250趟航班，占当天原定飞行航班约10％。

美联航周五发声明说，全美的奥密克戎病例激增，对该公司员工造成直接影响，迫使他们不得不取消一些航班。“我们争取在受影响的旅客抵达机场前通知他们（航班已取消）。我们也在努力重新安排航班。”

达美航空也面对类似问题，上周六取消了310趟航班。该公司正竭尽所能重新编排航线并替换飞机和机组人员，以尽快并安全地将乘客送到目的地。

据美国汽车协会估计，今年12月23日至明年1月2日将有超过1亿零900万美国人乘飞机、火车或驱车旅行，比去年同期高出34％；当中大部分人是在奥密克戎暴发前就定好出行计划。

澳洲人口最多的新南威尔士州星期天通报新增6394起病例，连续两天写下单日新高，而人口第二多的维多利亚州则新增1608起病例。

这两州早前已宣布收紧防疫措施，民众在室内公共场所必须戴口罩。新州将从27日起，恢复餐厅、酒吧、咖啡厅等场所的人数限制。新限制措施将实行至下月27日。

英国国民保健制度国家医疗事务主任史蒂文·波伊斯警告说，随着奥密克戎毒株席卷全国，英国卫生服务已处于“战争状态”。多项研究显示，英国需要尽快开始更严格的疫情防控限制措施，以防止医疗系统不堪重负。