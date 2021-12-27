通过网络犯罪赚逾31亿元 黑客成维系朝鲜体系“生命线”

最近美国媒体报道指出，朝鲜领导人金正恩的黑客部队至今赚了23亿美元（约31亿1936万新元），已经成为维系朝鲜体制的生命线。

《彭博商业周刊》12月22日引用美国政府和联合国安理会的调查结果报道，朝鲜黑客部队不仅通过网络犯罪活动给金正恩政权提供核开发资金，而且支撑朝鲜经济发展。朝鲜至今利用网络犯罪，赚取了约23亿美元。

美国网络安全公司“CrowdStrike”在去年12月的国际安全会议上指出，朝鲜、俄罗斯、中国和伊朗是网络战能力突出的“四大巨头”。美国国家情报局在机密报告中分析称，黑客入侵获得的收益，可能是朝鲜核武器开发的资金来源。

去年网络犯罪收益占整体经济规模8%

韩国国防部在2020年发行的《国防白皮书》中表示，朝鲜运营6800多名网络战人力，持续研究开发最新技术等，为增强网络战力不断努力。韩国银行的资料称，朝鲜去年的网络犯罪收益占整体经济规模的8%。

美国网络安全和基础设施安全局（CISA）分析称，全世界所有银行都成为朝鲜黑客的攻击对象。朝鲜日前甚至试图窃取辉瑞制药公司的冠病疫苗数据。

一些报道评价称，朝鲜因制裁和疫情面临严重的经济危机，此情况下，网络犯罪已成为维系朝鲜体系的“生命线”。

最近冠病疫情使朝鲜国内经济状况进一步恶化，网络攻击更加猖獗。为此，朝鲜为了窃取加密货币，利用被称作“苹果宙斯（AppleJeus）行动”的恶意代码，自2018年以来在30个国家进行了恶意软件攻击。

根据联理会和美国的调查，朝鲜黑客通过“苹果宙斯”窃取的虚拟货币资金就达3亿1640万美元（约4亿3000万新元）。朝鲜每年通过出口煤炭赚取的资金约为4亿美元（约5亿5000万新元），以此相比，对朝鲜来说，来自黑客的收入是一笔很大资金。

脱北者出身的韩国在野党议员池成浩表示，未来朝鲜的网络能力将得到进一步发展，今后10年这样赚取的收入将会剧增。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）