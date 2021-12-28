出现第一起奥密克戎死例 澳洲新增病例首次破万暂不实施封锁

新州卫生部长哈扎德指出，新州所有人都可能在某个时候感染奥密克戎，但他认为，这个新变种毒株的致命严重度似乎比德尔塔低。尽管疫情再度反弹，由于澳洲冠病患者的住院率仍维持在低水平，当局不准备再次实施封锁，但许多州都收紧了防疫措施。

（悉尼综合电）澳大利亚昨天新增逾万起冠病确诊病例，是疫情暴发以来单日新增病例首次破万；与此同时，澳洲也出现了首起感染奥密克戎死亡的病例。不过，由于澳洲冠病患者的住院率仍维持在低水平，因此当局并不准备恢复实施封锁。

据路透社统计，澳洲全国周一新增1万零186起冠病确诊病例，为单日新高。人口最多的新南威尔士州通报新增6324起，第二大州维多利亚州通报1999起。其他州也在夏季旅游旺季向国内旅客恢复开放后病例激增，其中昆士兰昨天新增784起，南澳大利亚有842起。

新州是澳洲疫情的震中，周一通报三起死亡病例，当中一起感染的是奥密克戎毒株，是澳洲首次出现奥密克戎死例。这名80多岁的男性死者还有其他健康问题，他虽已完成两剂冠病疫苗接种，但仍在入住的疗养院内受到感染，后来在悉尼一家医院接受治疗期间病亡。

新州住院和重症病例也呈上升趋势，截至周一，有520名冠病患者住院，包括55名受重症监护的病患，其中17人需要使用呼吸机。相较之下，本月20日有33人接受重症监护，11人需要呼吸机。

新州卫生部长哈扎德星期天称，新州所有人都可能在某个时候感染奥密克戎，但他认为，这个新变种毒株的致命严重度似乎比德尔塔低。

尽管疫情再度反弹，澳洲当局不准备再次实施封锁，但许多州都收紧了防疫措施。新州就规定州民在所有非住宅室内场所戴口罩，扫描QR码后才能进入公共场所、酒吧，餐馆内的人员密度限制在每2平方米一人等。

完成接种四个月就打追加剂下来会进一步缩短至三个月

澳洲政府也将接种冠病疫苗追加剂的时间从完成接种后的六个月缩短至四个月，下来还会进一步减至三个月。

冠病病例激增，人们又纷纷计划在暑假出游，这给澳洲各地的检测工作带来压力。新州的免下车检测中心外都出现了长长的车龙。

澳洲流行病学家麦克劳斯认为，人们踊跃接受病毒检测是可喜的，但她指出，当局应为这样的情况做更充足的准备。

目前，澳洲好几个州都要求入境旅客提供检测呈阴证明，昆士兰是其中之一。昆州州长帕拉什丘克为此规定辩护称：“大家在订票时就知道，如果要来这里，他们就必须接受聚合酶链式反应（PCR）检测。”

她补充说，昆州考虑放宽对国内旅客的检测规定。另一个旅游业重镇塔斯马尼亚州也考虑修改有关规定。

澳洲大多数地区已放弃冠病“清零”策略，转而在疫苗和治疗药物的支持下，学习与病毒共存，西澳大利亚州是唯一至今仍坚持零冠病目标的地区。

西澳州周一通报仅有一起确诊病例，但州长麦高文警告：“我们还没有走出困境。”