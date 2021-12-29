全球单日新增病例144万为历来最高

当前趋势显示，奥密克戎变种毒株传播速度之快，就快取代德尔塔成为全球主要感染毒株。全球截至周一的七天平均单日病例数约84万1000起，这与一个月前奥密克戎首次在南非发现时相比，已经激增49％。

（华盛顿综合电）全球的冠病疫情加剧，周一新增超过144万起确诊病例，是疫情暴发以来的单日增幅新高。在疫情最严重的美国，圣诞节后确诊病例持续激增。

当前趋势显示，奥密克戎变种毒株传播速度之快，就快取代德尔塔成为全球主要感染毒株。全球截至周一的七天平均单日病例数约84万1000起，这与一个月前奥密克戎首次在南非发现时相比，已经激增49％。

彭博社分析说，虽然有一些研究指明完成接种疫苗和施打追加剂者，病情或许不会严重，不过确诊病例快增，仍会将各国医疗系统的负荷能力推至极限。好些国家的政府已警告，年底佳节过后感染人数和住院人数都会大幅增加，尽管这场全球疫情已快进入第三个年头，但抗疫前景仍不乐观。

庆幸的是，全球死亡病例目前没有显著增加。今年10月中起，七天平均单日死亡病例数保持在约7000起。整体而言，原本2021年的抗疫愿景是逐步走向正常化，但奥密克戎毒株的出现打乱了这一切。如果不愿再次采取封锁和其他限制措施，可能就无法有效遏制奥密克戎的继续传播。

约翰霍普金斯大学星期天的数据显示，美国如今平均每日新增近20万起确诊病例，比前一周多了47％，是自今年1月19日以来最高的。

该大学的数据也指出，在截至星期天的一周，平均每日1408起死亡病例，比前一周多了17％。

美国新病例或增至每日50万起

华盛顿大学医学教授赖纳说，未来几天新增病例会持续攀高。“我想接下来美国的新增病例很可能增至每日50万起，这大概会在下来一周至10天内发生。”

面对国内疫情日趋严峻，美国总统拜登仍不准备收紧限制措施。拜登当地时间周一说，虽然一些医院可能会因病例激增而不堪重负，但美国总体上已做好准备，民众无须惊慌。

拜登当天在白宫与几名州长及高级公共卫生专家举行线上会议，他向这些地方官员强调奥密克戎造成的冲击，不会比2020年美国疫情刚暴发时或今年德尔塔病例数激增的情况严重。拜登说：“奥密克戎是值得关注的，但不应因此而感到恐慌。”

他指出，现在接受病毒检测更加方便，而许多美国人接种了疫苗，意味着即使染疫也不会演变成重症。拜登说：“因为许多人接种了疫苗和追加剂，所以和之前相比，住院人数没有增加那么多。美国人和美国都取得了进步，情况好转了。”

美国首席传染病专家福奇周一则对媒体说，政府应该考虑规定国内旅行须接种疫苗以策安全。福奇指出，这是额外的保护措施，也是合理的要求。

福奇担心佳节期间人们群聚会导致疫情大暴发，敦促民众避免在元旦前夕举行大型聚会。他接受美国有线电视新闻网（CNN）采访说：“你在谈论元旦前夕的聚会，是30人至50人的聚会，你不晓得是否所有人都已完成疫苗接种。我强烈建议今年就不要办什么聚会了……来年还是可以这么做，但不是今年。”