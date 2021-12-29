防疫措施收紧 物流业员工短缺 交通运输业预估明年全球供应链紊乱

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来自 / 联合早报

整理 /
傅慧云

发布 / 2021年12月29日 5:00 AM

运输公司指出，长达数周的隔离，加上跨境的不确定性和对染疫的恐惧，一些工人拒绝续约，另一些干脆转行，导致原已面临司机短缺问题的卡车运输业，如今更缺人手。（彭博社）
运输公司指出，长达数周的隔离，加上跨境的不确定性和对染疫的恐惧，一些工人拒绝续约，另一些干脆转行，导致原已面临司机短缺问题的卡车运输业，如今更缺人手。（彭博社）

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冠病变异病毒株奥密克戎病例激增，加上各国政府收紧限制，世界各地的物流公司“员工荒”无法缓解，交通运输业预计，明年将迎来另一个全球供应链紊乱的一年。

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国际道路运输联盟的数据显示，虽然许多雇主调高了工资，但仍有约五分之一的专业卡车司机职位空缺无法填补，一些船运业的招聘工作同样敲响了警钟。

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