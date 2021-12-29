防疫措施收紧 物流业员工短缺 交通运输业预估明年全球供应链紊乱

冠病变异病毒株奥密克戎病例激增，加上各国政府收紧限制，世界各地的物流公司“员工荒”无法缓解，交通运输业预计，明年将迎来另一个全球供应链紊乱的一年。

国际数据：工资虽调高 约五分一卡车司机空缺待补

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国际道路运输联盟的数据显示，虽然许多雇主调高了工资，但仍有约五分之一的专业卡车司机职位空缺无法填补，一些船运业的招聘工作同样敲响了警钟。