防疫措施收紧 物流业员工短缺 交通运输业预估明年全球供应链紊乱 订户 来自 / 联合早报 整理 / 傅慧云 发布 / 2021年12月29日 5:00 AM 运输公司指出，长达数周的隔离，加上跨境的不确定性和对染疫的恐惧，一些工人拒绝续约，另一些干脆转行，导致原已面临司机短缺问题的卡车运输业，如今更缺人手。（彭博社） 字体大小: 小 中 大 冠病变异病毒株奥密克戎病例激增，加上各国政府收紧限制，世界各地的物流公司“员工荒”无法缓解，交通运输业预计，明年将迎来另一个全球供应链紊乱的一年。国际数据：工资虽调高 约五分一卡车司机空缺待补国际道路运输联盟的数据显示，虽然许多雇主调高了工资，但仍有约五分之一的专业卡车司机职位空缺无法填补，一些船运业的招聘工作同样敲响了警钟。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 海事 物流公司 供应链 奥密克戎 拜登签署国防授权法案 促政府邀台参加环太军演 早说