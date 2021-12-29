圣诞假期欧洲病例激增 德法希腊等国抗疫升级防元旦期间恶化

法国冠病发病率已上升至每10万居民中有760名感染者，为疫情开始以来的最高水平。德国周一新增1万3908起确诊病例和69起死亡病例，发病率指数回升至222.7。希腊周一新增9284起确诊病例，为疫情暴发以来的新高。

（布鲁塞尔综合电）在奥密克戎变种毒株驱动下，欧洲多国的新增冠病病例在圣诞节假期期间达到纪录水平。为防止疫情在元旦期间恶化，法国、希腊、德国等都升级了防疫措施。

法国总理卡斯泰周一说，法国冠病发病率已升至每10万居民中有760名感染者，为疫情开始以来的最高水平。

他宣布，从1月3日起的三周里，法国员工每周至少必须有三天在家办公。

法国不在元旦前夕宵禁 学校按计划1月初复课

室内活动人数不得超过2000人、室外活动则限于5000人，公共交通工具上和电影院内禁止饮食，顾客在酒吧和餐馆内必须入座接受餐饮服务，音乐会观众也不能站着观赏演出。

不过，法国不会在元旦前夕实施宵禁，学校也将按原定计划于1月初复课。卡斯泰呼吁人们在庆祝期间遵守防疫措施，并接种冠病疫苗追加剂。

德国周一新增1万3908起确诊病例和69起死亡病例，发病率指数回升至222.7。德国联邦政府与各州在圣诞节前已达成决议，从周二起升级防疫措施，但有几个州周一便开始实施新规。

德国的新措施主要包括：完成接种或染疫痊愈者最多允许10人聚会，未完成接种者仅允许一个家庭与两名外人聚会；禁止舞会等活动；部分限制餐饮业营业时长。

希腊周一新增9284起确诊病例，为疫情暴发以来的新高。该国将从1月3日至16日收紧限制，新措施主要针对夜间娱乐场所，包括规定酒吧和餐馆最迟午夜打烊、每桌人数限于六人、禁止顾客站着消费等。

此外，体育活动人数将限制在最大容量的10%或最多1000人，民众在超市、公交和饮食场所须佩戴高防护口罩。

英国卫生部长贾维德则表明，英格兰不会在新年前实施新防疫措施，但不排除在节后这么做。他说：“当然，进入新的一年后，我们将看看是否有必要采取进一步措施。”

英格兰周一新增近10万起冠病确诊病例，有8474人因冠病住院，但仍远低于今年1月的3万4000人。

贾维德说，政府将密切留意医院的负荷情况。

西班牙冠病感染率在圣诞节周末后达到新高，平均每10万人有1206起病例。与此同时，冠病患者住院率和须接受重症监护的比率也上升了，但远低于此前的峰值。

西班牙首相桑切斯指出，鉴于西班牙的接种率相当高，“相较于之前几波疫情，我们显然会看到很高的感染数字，但住院和重症监护患者人数不会如此”。

北欧国家丹麦和冰岛的单日新病例也在周一达到纪录水平。其中，冰岛新增672起冠病确诊病例，而在本月中之前，该国单日确诊病例从未超过200起。

丹麦新增1万6164起冠病确诊病例，是首次破1万5000起。丹麦每10万人就有1612起病例，感染率为全球最高。