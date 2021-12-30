全球冠病病例激增 多个大城市取消或缩小跨年活动规模 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年12月30日 5:00 AM 美国纽约时代广场周二连续15年举行“摆脱包袱”（Good Riddance Day）活动，让人们将今年所发生不愉快的事统统烧干净，准备以崭新姿态重新出发。有人将“2021年”放进火炉，希望来年告别冠病大流行，期待迎接更美好的未来。（法新社） 字体大小: 小 中 大 全球准备迎接2022年之际，冠病变种毒株奥密克戎的出现使多国感染率达到大流行暴发至今的最高水平，多个大城市决定连续第二年取消跨年庆祝活动或缩减规模。数月前，全球加大力度扩大冠病疫苗接种范围和旅行限制的放宽，提高了人们在新年期间与许久未见家人朋友团聚的期许，在辞旧迎新的同时也可以与告别疫情。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 奥密克戎 冠状病毒119 跨年 庆祝活动 单日和住院病例破纪录 澳洲新州医疗体系面对压力 早 说