全球冠病病例激增 多个大城市取消或缩小跨年活动规模

全球准备迎接2022年之际，冠病变种毒株奥密克戎的出现使多国感染率达到大流行暴发至今的最高水平，多个大城市决定连续第二年取消跨年庆祝活动或缩减规模。

数月前，全球加大力度扩大冠病疫苗接种范围和旅行限制的放宽，提高了人们在新年期间与许久未见家人朋友团聚的期许，在辞旧迎新的同时也可以与告别疫情。