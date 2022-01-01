取消或缩小倒数活动规模 奥密克戎肆虐多国防疫升级迎新年

加拿大魁北克周五晚上10时实施宵禁至隔天凌晨5时，同时禁止私人聚会及关闭餐厅和其他场所。美国多个城市也促请民众取消派对并避免出席大型公共活动。澳大利亚悉尼则按计划举行烟花表演，但出席人数比往年低。

（巴黎综合电）冠病变种毒株奥密克戎持续肆虐，令多国民众必须在跨年夜留在家中迎接新年。世界各国城市不是取消或缩小跨年倒数活动规模，就是限制公共集会，并关闭或对夜店实施宵禁。

加拿大魁北克周四宣布，从周五晚上10时开始实施宵禁至隔天凌晨5时，同时禁止私人聚会，餐厅和其他场所也被令关闭。违反禁令者最高面临6000加拿大元（约6364新元）罚款。魁北克省长勒戈指出，近期不但住院人数翻倍，申请病假的医护人员也倍增。他形容“这是极端情况下采取的极端措施”。

美国多个城市促请民众取消派对并避免出席大型公共活动。纽约时报广场通常可让5万8000人参与的跨年活动，今年只允许1万5000人到场。同时，活动出席者都须出示疫苗接种证明并戴口罩。旧金山也连续两年取消跨年烟花表演。

澳大利亚悉尼按计划举行烟花表演，共有1万7000人订了票，远比往年有百万人出席来得低。新南威尔士州周五通报新增2万多起病例，增幅达73%，但总理莫里森和新州州长仍鼓励人民外出欢庆。

不过，旅游和餐馆业者发现取消预订的人大幅增加，感觉就像“悉尼自行封锁一样”。游轮公司业者也反映，有20%至30%的预定取消。取消餐馆预定的人甚至高达70%。餐馆老板菲利普无奈表示：“政府的防疫规定不断改变，人们难免感到担心害怕。”

国内非必要服务停业 荷兰人纷到比利时过年

巴西里约热内卢旅游胜地科帕卡瓦纳海滩也将如常举行倒数庆祝活动，但一些较谨慎的巴西人选择到亲友家小规模庆祝。

印度尼西亚政府则向峇厘岛上的外国旅客发出警告，若被发现违反当地限制公共集会等禁令，他们可能被驱逐出境。

荷兰不但取消跨年倒数活动，除必要服务业之外，所有商店、餐馆、酒吧、戏院、博物馆和剧院一律关闭到1月14日，是欧洲国家中防疫规定最严厉的国家。

尽管荷兰当局呼吁民众避免跨境旅游，但还是有很多荷兰人到邻国比利时过年。荷兰旅客查理受访时说：“我们只是不想因为封锁而被捆绑。现在是新年假期，但在荷兰所有服务都已停业，我们没地方可去，也没事可做……所以我们选择来比利时欢度假期。”

比利时业者则反映，荷兰进入封锁后带旺了当地的生意。冰淇淋小贩玛利亚称：“过去几天，我的顾客大部分都是荷兰人，生意有好转。”

英国国家医疗服务体系（NHS）预计冠病患者人数会在年底佳节后激增，设立了专门收治冠病患者的临时医院。英格兰医疗总监鲍维斯说：“在冠病感染率持续高升、住院人数猛增下，英国国家医疗服务体系正处于战争状态。”

南非取消宵禁让人们跨年

在南非，当局则反其道而行，取消了午夜至凌晨4时的宵禁，让人们能欢庆新年的到来。

当地卫生官员说，过去一星期的冠病感染人数有所下降，意味着新一波疫情的巅峰已经过去。

本报昨晚提早截稿，疫情数据尚不完整，每日疫情表暂停刊登一天。