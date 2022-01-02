世界各国若齐心抗疫没有私心 世卫有信心今年内能战胜冠病疫情

世卫总干事谭德塞说：“狭隘民族主义和一些国家囤积疫苗的行为，已经损害公平性，为奥密克戎的出现制造了有利条件。只要这样的不平等持续越久，病毒变异到让我们难以遏制或预测的风险也会越来越高。如果我们停止不平等，我们就能终止疫情。”

（日内瓦综合电）全球在冠病阴霾中迎接新年，世界卫生组织总干事谭德塞继续呼吁各国齐心抗疫。他表明有信心可在2022年内战胜冠病疫情，但关键是各国团结起来共同遏制病毒传播，不要有私心。

谭德塞在发表的新年声明中警告，要慎防“狭隘民族主义”和“囤积疫苗”等自私行为破坏全球集体抗疫的努力。

谭德塞说：“狭隘民族主义和一些国家囤积疫苗的行为，已经损害公平性，为奥密克戎的出现制造了有利条件。只要这样的不平等持续越久，病毒变异到让我们难以遏制或预测的风险也会越来越高。”他补充道：“如果我们停止不平等，我们就能终止疫情。”

谭德塞再次提及非洲大陆疫苗接种率偏低的问题。他说，世卫组织原先的目标是在2021年底让全球各国的完成疫苗接种率达到40％，尽管欧美各国大部分人口都已接种至少一剂疫苗，非洲却有很多国家不达标，许多非洲人仍在等待疫苗。谭德塞过去一年不断抨击富裕国家囤积疫苗，只顾本国需要不愿与贫穷国家分享疫苗。

世卫组织在2022年的新目标，是要在今年7月让全球各国的疫苗接种率达到70％，从而终止这场疫情。虽然抗疫前路仍崎岖，谭德塞表示在疫情出现两年多后的今天，已有更多的冠病治疗方法。

多国缩小规模或取消跨年庆祝活动

面对来势汹汹的奥密克戎毒株，许多国家都缩减或取消跨年庆祝活动，以免人群聚集造成日后疫情大暴发。法国巴黎取消燃放烟花活动，美国纽约时报广场的跨年活动减少参加人数，从往年的5万8000人减至1万5000人。

在荷兰首都阿姆斯特丹，尽管政府禁止户外超过四人聚会，仍有数千民众不顾禁令聚集在水坝广场跨年，后来被警察驱散。

原本取消烟花秀的英国最后一刻宣布通过电视直播烟花表演，2017年8月开始翻新的伦敦大本钟，赶在2022年1月1日零时准时敲响，迎接新年。

在西班牙首都马德里，狂欢者得排队数小时才能通过安检参与庆祝活动，参加者一律须戴口罩。

亚洲多国的庆祝活动规模缩小或是取消，韩国连续第二年取消传统午夜鸣钟活动。日本东京人潮聚集的涩谷区禁办跨年活动，首相岸田文雄更在社交媒体上呼吁人民戴口罩和限制庆祝会的人数。

印度首都新德里实施宵禁，禁止民众在海滩与海滨步道这些热闹场所聚集跨年。不过，中东阿联酋的迪拜照常举办新年庆祝活动，在29个地点呈献36场烟花表演，气氛仍然浓郁。

首先发现奥密克戎的国家南非，在疫情逐渐缓解之后，公共卫生官员判断疫情高峰已过，因此在周四晚上解除宵禁。南非民众大多为政府解除宵禁的决定欢呼，但也希望日后疫情不会加剧。41岁的格温多琳对路透社说：“很高兴我们重获自由，但不希望因此而付出代价。”