占全球逾三分之一 欧洲累计病例破1亿

单是过去一周，欧洲的52个国家和地区就通报了超过490万起确诊病例，其中有17个国家和地区的单周新病例达到新高。法国成为全球第六个累计病例破千万的国家。

欧洲冠病累计确诊病例周六破1亿起，占全球确诊病例的逾三分之一。法国当天通报近22万起新病例，成为全球第六个累计确诊病例破千万起的国家。

据法新社统计，截至格林威治标准周六晚上6时45分（新加坡时间星期天凌晨2时45分），全球累计确诊2亿8827万9803起冠病确诊病例，其中1亿7万4753起来自欧洲。

单是过去一周，欧洲的52个国家和地区就通报了超过490万起确诊病例，其中有17个国家和地区的单周新病例达到新高。

目前，人均感染率最高的几个国家都位于欧洲，其中丹麦每10万人有2045人受感染，比率为全球最高。

与此同时，得益于疫苗接种计划，欧洲冠病死亡正呈下降趋势。过去一周，欧洲每日平均新增3413起死例，较前一周降低7%。

欧洲有65%的人口接种了至少一剂冠病疫苗，61%已完成接种，而在全球范围，部分接种和完成接种的人口比率分别仅为58%和49%。

近期奥密克戎变种毒株迅速传播，使欧洲多国感染病例再度激增。法国周六新增21万9126起确诊病例，是单日新病例连续四天超过20万起，也是继上周五通报的23万2200起后的第二高单日增幅。

法国累计确诊1019万1926起冠病病例，成为继美国、印度、巴西、英国和俄罗斯后，第六个感染病例破千万起的国家。

法国宣布新措施 应对新一波疫情

面对新一波疫情，法国并未采取关闭餐馆和酒吧等强硬措施，而是将重点放在鼓励人们接种疫苗追加剂上。尽管如此，当局还是在周六宣布了一些新措施，包括扩大口罩令的适用范围，要求学校尽可能在户外进行体育活动等。

从周一起，法国六岁及以上者必须在一些公共场所和使用公共交通工具时戴口罩；此前的规定仅要求11岁及以上者这么做。未来三周，法国公交也禁止提供饮食，这意味着乘客须全程戴口罩。

但法国也同时放宽隔离规定，将检测结果呈阳性的已接种者须隔离的时间从10天缩短至七天。

和法国一样，其他欧洲国家政府都寻求在控制疫情和维持社会与经济生活之间取得平衡。英国卫生部长贾维德指出，封锁应是“最后手段”，英国必须“试着和冠病共存”。

贾维德周六在《每日邮报》撰文说：“限制自由的措施绝对是最后才会动用的手段，英国人民希望我们能够尽一切力量来避免走上这一步。”

英国新增病例在连日破纪录后，于周六略降至近16万3000起。英国住院和重症人数则相对较少，显示奥密克戎的严重程度可能较低。

全球多地人民对长时间的限制措施日益感到疲劳。德国斯图加特周六有约百人举行反防疫示威。荷兰则有人组织非法狂欢派对，吸引数百人参与，惊动警方到场驱散人群。