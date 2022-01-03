阿联酋等国开始推行 采“远程工作签证”争夺世界人才

阿联酋去年设立“远程工作签证”，允许在线上为海外企业工作、月薪达到3500美元以上的人士来居住一年。这意味着，即使不在阿联酋境内的企业工作，只要是“赚钱多的人才”，也能在阿联酋定居。

（东京讯）受到少子老龄化的影响，包括发展中国家的年轻人口不久以后也会逐渐减少，这将使世界各国的人才争夺战变得更为激烈。但如果移民不再来，世界要如何争夺人才？

《日经新闻》报道，阿拉伯联合酋长国去年3月宣布设立“远程工作签证”，对象是以在线方式为外国企业工作的人士。

该计划允许获海外企业雇用、月薪达到3500美元（约4720新元）以上的人士在阿联酋居住一年。这意味着，即使不在阿联酋境内的企业工作，只要是“赚钱多的人才”，也能在阿联酋定居。

爱沙尼亚等国家也有类似的签证。经济合作与发展组织（OECD）指出，“接连有多个国家试图通过‘数码游牧民（digital nomad）’签证来使本国成为技术革新的中心”。

收入高的移民会在国内成为良好的消费者，从而促进经济发展。将来还可能扎根于当地社会，为居住国做出贡献。在这背后完全看不到“移民=廉价劳动力”的想法。

争夺移民并不是冠病疫情之下暂时存在的现象。全球少子化现象正在加快，20世纪使世界人口增至四倍的人口爆炸将在不久之后终结。

据推测，全球人口最早将在本世纪中叶以后开始减少。印度的15至29岁人口将在2025年达到顶峰。中国的人口也会在未来30年里减少约两成，全球劳动力资源将走向枯竭。

2020年，生活在祖国之外的人口达到2亿8000万人。很多人为了谋生而移居至富裕的国家。据预测，到2050年英国人口将增加9％，但如果没有移民，人口将减少0.3％。

疫情导致边境封锁 让人预先感受未来移民减少

疫情导致的边境封锁让人预先感受到移民减少的未来。疫情之前，澳大利亚每年的移民净流入人数为24万。由于限制入境，人口增长率降至0.1％，大幅低于上年度的1.3％。

有的国家正试图摆脱依赖移民的现状。新西兰的移民在该国人口中占比不到三成。做为该国特产的猕猴桃需要根据成熟情况逐一判断收获时间，但新西兰经济调查研究所的威尔逊指出，“这样的工作一直依靠廉价劳动力，导致机械化停滞不前”。

新西兰政府去年5月发布了从零开始调整移民政策的“移民新政”，提出了限制低工资劳动者入境、重视高技能人才的方针。

不过，在数码时代，就算移民不愿意前来，也有跨越国境的工作方式。

每个工作日，居住在印度的乔达里（22岁）在家里打开电脑，并登入公司的系统。她刚从赫赫有名的印度理工学院毕业，工作单位是日本的科技企业Diverta。该公司社长加藤健太说，“如果不消除国界的障碍，今后将无法获得优秀人才”。

国际政治学者坎纳指出，“只要有技能，就可以选择在哪个国家工作”。他同时称，“在人口减少的国家，市场会萎缩。获得年轻人才的国家则可以保持创新和活力”。