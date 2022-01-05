多国研究：传染力强但致病力弱 奥密克戎变体或预示疫情终结开始

一系列研究数据表明，免疫扩大加上大量变异促使奥密克戎这种严重性远低于前的新毒株出现。加州大学旧金山分校免疫学家说：“我们现在处于一个完全不同的阶段。冠病病毒会一直伴随着我们，但希望奥密克戎会激发足够的免疫力，从而平息这场大流行。”

（纽约彭博电）更多新研究显示，冠病变异毒株奥密克戎虽然使确诊病例激增，但重症和须住院病例并没有显著增加。这些研究结果可能意味着，冠病疫情进入了一个不那么令人担忧的新阶段。

加州大学旧金山分校的免疫学家莫妮卡·甘地说：“我们现在处于一个完全不同的阶段。冠病病毒会一直伴随着我们，但我希望的是这个变体（奥密克戎）会激发足够的免疫力，从而平息这场大流行。”

过去一周的系列研究数据显示，免疫扩大加上大量变异促使奥密克戎这种严重性远低于前的新毒株出现。南非的一项研究发现，同德尔塔疫情期间相比，奥密克戎疫情期间因重症而须入院的可能性低了73％。

奥密克戎一个月前首先在南非被发现后，科学界最担忧的主要是它存在大量突变，许多还发生在刺突蛋白上。这些突变不仅使病毒能轻易地感染未接种疫苗的人，还能躲避染病痊愈后和疫苗引起的抗体反应。

奥密克戎严重性较低的原因之一是，它深入到肺部的能力较弱。冠病感染通常从鼻腔开始，然后扩大到咽喉。轻微症状一般意味着病毒只感染上呼吸道，如果侵入肺部则会出现较严重的症状。

专家：虽更易感染上呼吸道 奥密克戎侵入肺部能力较弱

过去一周发表的五项不同研究结果显示，奥密克戎不会像之前的毒株那样轻易感染肺部。

其中一项由日本和美国科学家联合进行的研究显示，同之前的毒株相比，仓鼠和小鼠感染奥密克戎后肺部损伤小得多，死亡的可能性也较低。

比利时的另一项研究在叙利亚仓鼠身上得出类似的结果。叙利亚仓鼠在感染其他毒株后会出现特别严重的症状。

香港的科学家研究确诊病人的肺部组织样本后也发现，奥密克戎的生长速度比其他毒株慢。

开普敦大学的免疫学家温迪·伯格斯说，病毒致命力的变化很可能与病毒结构改变有关。之前的毒株以两种途径侵入细胞，奥密克戎因为刺突蛋白突变，它更倾向于其中一种途径，即似乎更易感染上呼吸道而不是肺部。这可能就是为什么这类感染较不严重，但因为病毒在上呼吸道会复制得更多，也就更容易传播。

尽管奥密克戎更善于躲避作为第一道防线的抗体反应，但近期的研究显示，它较难以躲避疫苗和染病痊愈后产生的T细胞和B细胞。如果抗体无法阻止病毒，T细胞会在病毒侵入细胞后，对它展开攻击。

科学家研究冠病患者的白血球后发现，70％至80％的T细胞反应被保留下来。那些接种了疫苗或在过去六个月内感染过冠病的人，体内T细胞很可能可识别奥密克戎，并快速将它击退。这很可能就是奥密克戎引发的症状比其他毒株轻微的原因。

尽管如此，如果病例持续激增，住院和死亡病例的绝对数仍会随之上升，即使上升得较慢。

加州大学专家甘地说，虽然病例数可能再创纪录，但奥密克戎的高传染力和低致病力，可能预示着疫情终结的开始。她指出，上周在香港发表的另一个研究结果显示，完成接种者感染了奥密克戎所产生的强烈免疫反应也足以抵御其他类型的冠病毒株。

她说：“我希望这个毒株能在人群中产生充分的免疫力，就有望结束这场大流行。”