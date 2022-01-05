获药管局批准 美国12至15岁青少年可打辉瑞疫苗追加剂

（华盛顿综合电）美国食品与药物管理局批准扩大辉瑞冠病疫苗追加剂的紧急使用授权，允许已完成接种两剂的12岁至15岁人口接种第三剂。

美国食品与药物管理局（FDA）周一也批准，把12岁及以上人口接种第二剂和第三剂疫苗的间隔时间从至少六个月缩短至五个月。

FDA做出以上决定之前，评估了以色列超过6300名12岁至15岁人口接种辉瑞疫苗追加剂之后的数据。当局说，以色列的数据显示，这一年龄层接种追加剂“没有新的安全问题”，至今也没有收到追加接种后出现心肌炎或心包炎的病例报告。

它说，12岁至15岁的人在接种两剂辉瑞疫苗后，再接种一剂，有助预防感染冠病以及住院、死亡等严重后果，整体益处大于潜在风险。

FDA也批准免疫功能低下的孩童（5岁至11岁）在接种第二剂辉瑞疫苗至少28天后，接种第三剂，以获得更强的保护。

美国至今只批准辉瑞疫苗用于18岁以下人群，其12岁至15岁人口共1700万。

FDA代理局长伍德科克说：“面对当前这波奥密克戎疫情，关键是我们应该继续采取可拯救生命的预防措施，比如接种疫苗和追加剂、戴口罩和保持社交距离，这些可有效对抗冠病。”

奥密克戎席卷美国之际，孩童感染冠病而入院的人数也在增加。为了遏制疫情，拜登政府不断呼吁民众赶快接种疫苗，已经完成接种者则应赶紧接种追加剂。至今，美国62％人口已完成接种，其中三分之一已接种了追加剂。

奥密克戎扰乱学习生活 学生上网课家长措手不及

传播迅速的奥密克戎扰乱了美国学子的学习。多州的数千所学校被迫推迟原定本周开学的计划，或让学生改以远程方式上课，这令家长措手不及。

在一些疫情严重的地方包括纽约市，当局仍按计划开课。上周末刚就任的纽约市长亚当斯坚持让学校复课。

亚当斯周一到学校视察后对媒体说：“我们要非常清楚地表明，对孩童最安全的地方，就是在学校大楼里。”

其他大城市如密尔沃基、克利夫兰和底特律等，则因为教职员不足，并考虑到疫情严峻，决定暂时以网上教学或继续停课。

根据追踪学校开学情况的网站Burbio的数据，本周全美有超过2750所学校继续关闭。

亚特兰大市家长安娜比尔说，她支持网上教课，但她不满当局上周六才仓促宣布这个决定。另一名家长史密斯说：“我感到很失望，如此沟通不良，也没有明确规划，真的令人气愤。”