奥密克戎 vs 德尔塔：冠病变种比一比

奥密克戎变种毒株病例目前占新加坡本土病例的18%，数量持续增加。抗疫跨部门工作小组今天（1月5日）召开记者会，针对奥密克戎和德尔塔两种毒株的差异提出进一步说明，让人们为即将来袭的新一波奥密克戎疫情做好准备。

奥密克戎比德尔塔更具传染力

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康指出，国内外数据显示，奥密克戎比德尔塔更具传染力。去年10月和11月，新加坡每日新增约3000起德尔塔病例，但奥密克戎病例可能比这多几倍。不仅如此，德尔塔病例每六到八天翻倍一次，奥密克戎病例可在两三天内就翻倍。

奥密克戎症状比德尔塔轻微

南非、美国、英国和加拿大等多个国家的研究显示，奥密克戎的病症比较不严重，尤其是已经接种疫苗和追加剂的患者。

王乙康说，我国至今累计的2252起奥密克戎病例当中，只有三人曾需输氧，时间不超过三天，而且无人需住进加护病房。若这2252起病例感染的是德尔塔，则预计约有30人会需要输氧、住进加护病房或逝世。

尽管奥密克戎病例患上重症的风险较低，卫生部医药服务总监麦锡威提醒，病例总数显著增加意味着住院病例也会增多，这仍有可能导致我国医疗资源不堪负荷，人们不可掉以轻心。

多项国际研究显示，奥密克戎引发的症状比其他变种毒株轻微，是因为奥密克戎的感染大多集中在鼻腔、喉咙，对肺部影响较小。

追加剂对预防重症特别有效

王乙康强调，疫苗尤其是追加剂，能显著降低奥密克戎的住院以及重症风险。他以英国数据指出，在降低住院风险方面，首两剂疫苗和追加剂的有效性，分别为72%和88%。

王乙康说：“国际数据显示，第一系列疫苗对抗奥密克戎的保护力，比对抗德尔塔弱，而且疫苗保护力通常在五到六个月后就下降。然而，追加剂能提高保护力，有效预防感染奥密克戎和患上重症。”