马克龙要故意“气死”未接种疫苗者 引发政界强烈争议

马克龙接受法国《巴黎人报》的采访时表示，他的目标是让未接种疫苗者的生活尽可能变得困难，并希望以此敦促更多民众接种疫苗。“对于那些未接种疫苗者，我真想把他们气死”。

（巴黎／伦敦综合电）法国总统马克龙周二（1月5日）接受采访时表示，要故意“气死”未接种冠病疫苗者，让他们无法忍受、过不了正常生活——以此说服更多人接种疫苗。

马克龙此番言论在法国政界引发强烈争议，议会也暂停了有关拟议疫苗通行证取代现行健康通行证的讨论。目前法国民众除了出示接种疫苗证明，还可以通过提供核酸检测阴性证明以进入相关场所，马克龙正在呼吁取消这一豁免。

保守党派共和党的总统候选人佩克雷斯对马克龙的言论“感到愤怒”。她说：“挑出法国人哪些好哪些坏，不应该由法国总统来决定。”

马克龙当天在接受法国《巴黎人报》采访时表示，他的目标是让未接种疫苗者的生活尽可能地变得困难，并希望以此敦促更多民众接种疫苗。“对于那些未接种疫苗者，我真想把他们气死（piss them off）。我们将继续这样做，坚持到底。这就是我们的战略。”马克龙还说，只有“一小部分人”仍然在“抵抗（接种疫苗）”。

“我们如何减少这一少数群体？为了减少他们——很抱歉用这种表达方式——我们要气死他们，”马克龙还说，政府正在“通过尽可能地限制他们的社交活动，给未接种疫苗的人施加压力。”

马克龙还说，他“不会把（未接种疫苗的人）送进监狱”，“但从1月15日起，这些人将无法去餐厅、喝咖啡、去剧院、看电影。”

有关马克龙使用的词汇“气死”，英国广播公司（BBC）称，马克龙在采访中使用的是法语词汇——“emmerder”十分粗俗。而他的这番言论在法国政界引发争议，法国反对派指责他使用强硬语言，不配当总统。

法国出现新变异毒株 世卫列为接受观察变种

法国周二新增确诊27万1686起，新增死亡297起。这是疫情暴发以来，法国单日新增确诊病例数新高。

另据多家法国媒体周三报道，去年12月9日，法国马赛地中海传染病医疗和教学研究所对外表示，发现了一种冠状病毒新的变异毒株，该毒株编号为B.1.640.2，也被称为“IHU”毒株。该毒株包含46个突变点和37个缺失。

新病例首次超过20万起 英国医院重返战备状态

该毒株最早在一个从刚果返回法国的病人身上发现。截至目前，马赛地中海传染病医疗和教学研究院共发现了12起该毒株感染者。由于样本较少，目前很难评估其传染性和危险性。世界卫生组织已经将该毒株列为接受观察的冠病变种。

另一方面，英国新增冠病确诊病例周二首次超过20万起，由于病例暴增导致人手短缺，英国医院已重返“战备状态”，包括启动紧急诊所，并在军方支援下招募医疗志愿者。

英国首相约翰逊坦承，未来几周将充满挑战，但他仍然认为，英国可在避免再度封锁全国的情况下渡过难关。

随着奥密克戎迅速传播，英国周二新增21万8724起病例及49起死亡病例。尽管目前的住院冠病患者人数仍远低于此前几波疫情的峰值，但由于有5万名职员因染疫或隔离，英国国民保健制度（NHS）正面对人手短缺的问题。