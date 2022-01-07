法国病例料“超音速”飙升 意大利英国疫情告急

（巴黎／伦敦综合电）欧洲主要经济体法国、英国和意大利的冠病疫情告急。

法国单日新增冠病确诊病例周三首次超过30万起，马克龙政府预料，未来几天新病例将继续以“超音速”飙升；法国的多个海外属地也因疫情吃紧，进入紧急状态。

法国周三新增33万2252起冠病病例，继周二的27万1686起后再破单日纪录。该国冠病发病率已升至每10万居民中有1907名感染者。

法国政府发言人阿塔尔周三说，大巴黎地区与其他一些地区的感染病例已升至“极高水平”，未来几周医院负荷将进一步加重，病例激增的趋势仍看不到尽头。法国有近2万1000名患者住院，包括3695名重症者。

法国国民议会周四通过防疫新措施，包括严禁未接种疫苗者进入许多场所的“疫苗护照”制度，这些措施下来由参议院审议。

法国总统马克龙周二以粗鄙言辞攻击未接种者，矢言要“气死”他们。这番话虽引起争议，但隔天法国有6万6000人接种第一剂冠病疫苗，是去年10月初以来最多的一天。

法国的海外属地瓜德罗普、法属圭亚那、马约特、法属圣马丁和圣巴泰勒米也因病例激增，于周三宣布进入卫生紧急状态。

英国放宽入境检测及隔离规定

在与法国为邻的英国，冠病感染率去年最后一周达到历来最高水平。不过，鉴于旅行限制措施对遏制病例增长作用不大，英国政府宣布放宽对入境旅客的检测与隔离规定。

据英国国家统计局统计，在截至去年12月31日的一周里，英国约有370万人感染冠病，较前一周的230万人大幅增加。

英国的整体感染率已升至平均每20人有超过一人染疫，这是疫情暴发以来的新高。英格兰的情况最糟，平均每15人就有一人染疫，其中首都伦敦更是每10人有一人感染。

英国首相约翰逊周三宣布，从周五起，已完成疫苗接种的旅客在入境英格兰前不再需要进行核酸检测，抵达后也不必隔离。他说：“奥密克戎已如此广泛传播，这些措施对于遏制病例增长效果有限，却使我们的旅游业持续承受巨大成本。”

随着感染和隔离人数激增，英国医院资源与人手越发吃紧。英国一个国会委员会周四发布的报告显示，当地医院的非紧急护理等候名单已增至580万人，为历来最高纪录。

意大利强制50岁以上人士打疫苗

在意大利，当局为了缓解医疗系统的压力与降低死亡病例，周三宣布所有50岁及以上的人必须接种冠病疫苗。

意大利累计超过13万8000人死于冠病，是继英国之后死例最多的欧洲国家。该国周三新增18万9109起病例，为单日新高。

意大利总理德拉吉宣布上述强制接种决定时说：“今天的措施旨在让我们的医院维持良好运作，同时保持学校和商业活动开放。”

意大利此前已强制教师和医疗工作者接种疫苗，至今已完成接种两剂疫苗的人口约74%，约35%接种了追加剂。