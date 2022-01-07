美疾控中心建议 12岁至15岁者接种辉瑞疫苗追加剂

（华盛顿综合电）美国疾病控制与预防中心（CDC）前天建议12岁至15岁青少年接种第三剂辉瑞（BioNTech）冠病疫苗。这是美国首次批准该年龄段的人群接种冠病疫苗追加剂。

CDC主任瓦伦斯基指出，保护儿童和青少年尽量免于感染和重症非常重要，追加剂将针对奥密克戎毒株提供最好的防护。

CDC前天发声明，建议12岁至17岁人群在接种第二剂辉瑞疫苗的五个月后接种追加剂。美国食品与药物管理局（FDA）此前于周一批准向12岁至15岁人群提供辉瑞追加剂，CDC外部专家委员会也在周三早些时候以13票赞成、一票反对的结果，建议这一群体接种第三剂辉瑞疫苗。

以色列数据显示接种第三剂感染率大减

新学年开始后，美国各地确诊冠病的人数激增，其中儿童病患人数屡破纪录。目前因冠病住院的儿童有3800人，比上周增长64%，是自前年夏季开始统计以来的最高纪录。

CDC专家在前天的会议上援引以色列卫生部的数据指出，12岁至15岁儿童在接种第二剂辉瑞疫苗的五六个月后，感染奥密克戎的比率和同龄未接种者一样高，但接种第三剂疫苗可使感染率大幅下跌。

尽管一些科学家对少数接种者出现心肌炎的情况表示担忧，但以色列卫生部前天说，该国4万4000名已接种辉瑞追加剂的12岁至15岁青少年中仅有两人出现心肌炎。以色列和美国的数据都显示，18岁至40岁男性接种追加剂后出现心肌炎的风险，远较接种第二剂疫苗后低。

CDC前天也表明，将维持现有对“完全接种”的定义，即接种两剂辉瑞或莫德纳疫苗，或者一剂强生疫苗。不过，该中心指出，人们应接种三剂辉瑞或莫德纳疫苗，才能跟上疫情发展；接种强生疫苗者也应再打一针，且最好选择莫德纳或辉瑞疫苗。