称几乎全国已恢复秩序 哈萨克总统下令军警铲除“恐怖分子”

（阿拉木图综合电）哈萨克斯坦经过三天暴乱之后，总统托卡耶夫周五宣布，全国几乎所有地区都已恢复秩序，并强调将继续展开反恐行动，直到铲除所有激进分子。

他周五也表明，不会同“恐怖分子”谈判；他授权军警，可在不给警告的情况下，开枪射杀“恐怖分子”。

托卡耶夫周五早上通过电视直播向全体国民发表讲话，他说，全国各地的法治状态正在逐步恢复，待各地的状况好转后将会逐步解除紧急状态。

早前，哈萨克斯坦内务部透露，本周暴乱发生至今，有26名武装罪犯被歼灭、3000多人被拘留；有18名安全部队人员殉职，其中两人还被斩首，另外有748名官兵受伤。

据哈萨克电视台报道，“当局已经控制全国所有市政府、区政府和警察部队大楼”。据路透社记者周五上午所见，骚乱中心阿拉木图市中心广场有大批士兵与装甲车驻守。

俄领导2500人维和部队

抵达哈萨克协助恢复秩序

新年伊始，因天然气价格大幅上涨，哈萨克多地发生抗议示威，几天内演变成大规模骚乱，多地出现骚乱者冲击政府机构的情况。

托卡耶夫5日签署总统令，宣布全国进入紧急状态。来自俄罗斯领导的集体安全条约组织（CSTO）部队6日迅速抵达哈萨克，协助这个中亚油产大国恢复秩序。

集安组织告诉俄新社（RIA），维和部队的人数大概有2500人，如有必要，还会增加。该组织说，这支部队只是执行短期任务，预计会在哈萨克逗留“几天或几周”。

俄罗斯表示，将与哈萨克和其他盟友商讨如何支持哈萨克的“反恐行动”。莫斯科和托卡耶夫都指这是一场由外国煽动的暴乱，但至今仍拿不出证据来证明。

白罗斯总统卢卡申科近日也表示：“绝不能放弃哈萨克斯坦，否则哈萨克将像乌克兰那样，成为送给美国和北约的礼物。”

分析认为，俄罗斯派军到哈萨克是克里姆林宫的一次赌注，希望快速的军事行动可以保障俄国在哈萨克的石油与铀的利益。哈萨克盛产石油和铀，此次国内暴乱干扰了国际市场的供应，石油与铀的价格纷纷上涨。

专家表示，派军到哈萨克，会让哈萨克被视为是俄罗斯的附庸，恐怕会因此进一步激怒示威者。熟悉中亚政治的经济学家蒂姆阿什发推文说：“示威的是哈萨克人，托卡耶夫试图利用俄军来镇压他们，这不会让莫斯科显得伟大。”

流亡到法国的哈萨克反对派领袖、前能源部长阿布利亚佐夫接受法新社采访称，哈萨克政权已快要终结了。“问题只在还要多久。这三天的革命，对人民的思想也是一次革命，人们明白他们并非脆弱的。”

美关注是否有侵权行为

警告俄勿试图控制哈萨克

美国周四警告俄罗斯，不要试图控制哈萨克，并称全球将关注俄罗斯是否有任何侵犯人权的行为。

美国国务院发言人普莱斯说：“我们会密切关注任何侵权的行为，以及外国部队有没有在当地夺取哈萨克的设施。”

普莱斯指出，是经济与政治问题引发这次的暴乱，呼吁哈萨克政府妥善处理。