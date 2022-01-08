澳洲单日病例达到近8万 新州恢复部分防疫措施

（悉尼综合电）澳大利亚的单日冠病确诊病例连日破纪录，人口最多的新南威尔士州情况尤其严峻，州政府宣布恢复部分防疫措施。

澳洲周五新增冠病病例超过7万8000起，连续第五天创新高。除了维多利亚和西澳两州，澳洲所有州属和领地当天的新增病例都是历来最多。

新州新增病例3万8625起，远远超出一个月前的日均约250起。该州的入院冠病患者也大增，一周内增加近一倍至1700多起。

为了缓解医疗体系的压力，新州州长佩罗特周五宣布，将非紧急手术延后到2月中旬；从今天起至1月27日，禁止在酒吧唱歌跳舞，并呼吁民众避免室内和户外大型聚会。

当局也将针对未来几周的大型活动进行风险评估，并准备强制前线工作人员如医护人员和教师接种疫苗追加剂。

新州上个月已收紧一些防疫措施，包括规定民众在所有非住宅室内场所戴口罩，餐馆内的人员密度限于每2平方米一人。

佩罗特说，这些新防疫措施是“轻微”和“适当”的调整，可减轻医院体系和医护人员压力。

新州首席卫生官凯丽·钱特也表示，这些措施旨在减缓病毒的传播，从而减少疫情对医院和社区其他关键服务的冲击。

新一波疫情预计本月底见顶

澳洲医学会会长霍尔希德甚至警告：“除非每个人都接种了疫苗或曾经染疫，否则没有办法扭转这次疫情的曲线。”

根据新州卫生部的电脑模型推算，奥密克戎变种毒株引发的这波疫情可能在本月底到顶，到时冠病患者可能占用近5000个医院床位，其中近300个在加护病房，而最糟的情况是到时住院患者可能达约6000人。推算也显示，住院病患会在2月逐渐减少。

佩罗特强调，即使出现最糟的情况，新州的医院仍足以应付。新州医院共有9500个床位，其中1000个是加护病床，必要时还有私营医院的3000个床位可用。

新州也将加入维州和塔斯马尼亚州的行列，从下周中旬起用新系统，将快速抗原检测呈阳的检测结果也纳入每日确诊病例数。

澳洲北领地是疫情相对严重的地区之一，周五新增412起病例，连续三天改写单日新高。

地方政府周四宣布，从当天到下周一将针对16岁及以上未接种者实行禁足令。这些人只能在采购生活用品或看医生等必要情况下才可出门，否则都必须待在家中。

澳洲累计确诊病例已超过76万起，累计死例2321起。