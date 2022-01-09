美国花旗集团强制员工打疫苗 至本月底未接种者将被解雇

据路透社取得的花旗集团内部通告显示，到了本月14日，集团属下员工若尚未接种冠病疫苗，将被令休无薪假。除非享有豁免，否则到了本月底，仍未接种的人就会被解雇。这是华尔街第一家严格执行接种规定的大型机构。

（华盛顿综合电）美国花旗集团实行强制接种冠病疫苗的规定，未接种的员工将被令休无薪假甚至被解雇。

据路透社取得的花旗集团（Citigroup）内部通告显示，到了本月14日，集团属下员工若尚未接种冠病疫苗，将被令休无薪假。除非享有豁免，否则到了本月底，仍未接种的人就会被解雇。这是华尔街第一家严格执行接种规定的大型机构。

其他主要银行包括高盛、摩根士丹利和摩根大通等，已通知未接种疫苗的员工在家办公，但并没说会解雇他们。

路透社引述熟悉情况的消息人士报道，花旗集团旗下超过90%员工已遵循规定接种了疫苗，人数还在迅速上升。据透露，不同分行落实强制接种规定的时间可能有所不同。

共和党官员和企业入禀法庭 挑战拜登强制员工接种做法

该集团的通告称，豁免将按个别情况处理，会根据宗教或医疗理由，或者根据州属或地方法律进行评估。

是否接种冠病疫苗在美国是个严重分化的问题，共和党主政的州属官员和企业甚至入禀法庭，挑战总统拜登下令企业强制员工接种的做法。美国最高法院周五开始听审针对有关政策的申诉。

按拜登政府的指令，雇员超过100人的公司必须确保员工都完成接种，或必须每周接受病毒检测；所有未接种的员工在工作场所必须戴口罩。违反规定将面临罚款。新政策将从下周一生效。

拜登政府也将要求，在获得联邦资助的医院和其他医疗设施工作的医护人员，必须接种疫苗。

代表政府的总检察长普雷洛加表示，政府的这些措施在美国面对史上最致命流行病的情况下是必要的。她称，这些措施将在六个月内挽救超过6500名员工的性命，并预防超过25万人因冠病而住院。

不过，反对这些强制政策的26个商会却说，这些措施将“对数十万的企业造成无法弥补的伤害”。它们认为，企业将被迫把检测成本转嫁给消费者，从而导致进一步推高物价。

在高院的首日聆讯中，商会代表律师凯勒说，要求雇用100人或以上的企业强制员工接种疫苗将导致许多人辞职。

不过，高院法官布雷耶表示，或许有些员工会因此辞职，但也可能有更多人因为担心必须与未接种者一起工作而决定辞职。

预料，高院会在几周内做出裁决。

据美国疾病控制和预防中心（CDC），美国目前有62%的人口完成疫苗接种，仅35%接种了追加剂。