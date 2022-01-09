澳单日病例 首次破10万 防疫措施再收紧

（悉尼／堪培拉综合电）澳大利亚冠病疫情持续加剧，单日确诊病例首次破10万起，防疫限制措施再度收紧。由于家用快速检测试剂短缺，当局下令禁止出口检测试剂，同时严禁商家哄抬试剂的价格。

澳洲周六新增11万5976起病例，比前一天多达33%。病例激增原因之一是在疫情严重的维多利亚州，当局开始将快速检测呈阳者也算入确诊病例，这使得维州昨天新增病例逾5万起（半数通过快速检测确诊），比前一天多超过一倍。

新南威尔士、维多利亚和昆士兰这三个澳洲人口最多的大州近期疫情都不断恶化。新州昨天新增病例4万5098起，首次单日破4万；昆州新增病例1万1174起，也创单日新高。

澳洲国库部长弗莱登伯格周五晚透露，他的冠病检测呈阳性，同家人一起隔离。前总理特恩布尔也证实受感染。根据澳洲条例，检测呈阳者及其紧密接触者必须隔离七天。

奥密克戎毒株传播迅速，使澳洲医疗体系更加不堪负荷。新州当局预计到了本月底，州内住院病患将增加超过一倍至接近5000人。为了缓解医疗体系的压力，新州政府周五已宣布，将非紧急手术延后到2月中旬。虽然当局说州内医院床位足以应付，不过澳洲主流媒体《悉尼先驱晨报》周六报道，一些医院已经开始准备，让冠病患者及非冠病患者共用病房。

新州昨天起收紧部分防疫措施，包括禁止在酒吧和夜店唱歌跳舞。有专家批评州政府对奥密克戎毒株的入侵掉以轻心。

澳洲医学协会副主席莫伊认为，新州在12月底放宽防疫限制，使该州“加速进入奥密克戎疫潮”。新南威尔士大学流行病学专家麦金泰尔说，奥密克戎毒株已在新州传播之际，州政府仍坚持重新开放，这是失策。

澳检测试剂短缺限制出口

由于全国快速检测试剂短缺，澳洲政府昨天宣布将限制检测试剂的“不当出口”，并禁止人们转售从零售店购买的试剂。

卫生部长汉特与内政部长安德鲁斯发表联合声明说，除非有合理的特殊情况，否则不得将快速检测试剂输出。声明也称，有人以高于零售价120%的价格转售试剂，牟取暴利。

澳洲政府也将快速检测试剂列入生物安全确认法，这意味着零售商不可哄抬试剂的价格，违例者将面对长达五年的监禁或罚款最高6万6000澳元（约6万4225新元），或两者兼施。

当局也考虑限购检测试剂数量，以防止人们囤积。