澳洲累计病例破百万 逾半在过去一周确诊

（悉尼综合电）澳大利亚累计冠病确诊病例周一破100万起，当中超过半数在过去一周内确诊。澳洲总理莫里森指出，新变种毒株奥密克戎改变了冠病传播；但他说，澳洲不能走回封锁防疫，必须“撑过”这波疫情。

澳洲周一新增超过6万7000起冠病确诊病例，累计确诊病例增至约104万起。当地卫生官员指出，由于一些州没有把居家检测结果呈阳性的人数计算在内，实际感染人数可能高于官方数据。

澳洲周一新增死亡病例20起，人口最多的新南威尔士州就有18人病亡，再度刷新该州最高单日死例纪录。周一新增死者包括一名3岁幼儿，他患有罕见的遗传疾病，是新州迄今年龄最小的冠病死亡患者。

莫里森周一在堪培拉的记者会上形容：“奥密克戎是一次换挡，我们必须撑过去。这里只有两个选择：你可以撑过去，或者实施封锁。我们选择前者。”

截至周一，澳洲有5097名冠病患者住院，当中78人需要使用呼吸机。莫里森指出，澳洲卫生体系尚可应付当前疫情，“医院系统面对的压力主要与人手问题有关”。

随着感染人数激增，因确诊或接触确诊者而须隔离的人也越来越多，这导致多个行业人手短缺。为缓解疫情对劳动力的影响，澳洲修订隔离指引，在关键供应链、紧急服务与食品加工、生产和分发等领域工作的人在接触确诊者后若无症状，就可以继续上班。

澳洲16岁以上人群已有92%完成两剂冠病疫苗接种。该国周一开始为全国超过230万名5至11岁儿童接种，但由于疫苗供应短缺，一些全科医生被迫取消当天的儿童接种预约。

在澳洲邻国新西兰，奥密克戎至今还未引起疫情大暴发，但奥塔哥大学专家威尔逊（Dr Nick Wilson）和贝克（Michael Baker）警告，奥密克戎预计将在数周内渗入新西兰社区，而政府并没有做好防止新一波疫情压垮医疗体系的准备。

威尔逊指出，尽管新西兰冠病疫苗接种率很高，但5至11岁儿童尚未开始接种疫苗，接种追加剂的成年人也很少。此外，奥密克戎潜伏期较短，这意味着新西兰用来侦测和控制社区病例的红绿灯系统将无法起到很大的作用。

去年12月，新西兰以红绿灯系统取代防疫警戒级别系统，两者的一大区别是，新系统赋予已接种者更大的自由，让他们能凭借接种证明进入酒吧、餐馆等场所。

贝克说：“红绿灯系统对我们的帮助不大，因为它旨在鼓励人们接种疫苗，而不是遏制病毒传播。”他呼吁当局迅速修订并恢复实施防疫警戒级别系统。

贝克认为，在这些问题获得解决之前，新西兰应加强边境管控，限制入境的新西兰公民人数。在刚过去的周末，新西兰用于隔离入境旅客的管制隔离设施确诊了64起冠病病例，预计多数病例感染的是奥密克戎毒株。