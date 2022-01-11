日媒：美日拟建新框架严防敏感技术外泄中国

《读卖新闻》报道称，日美政府都对中国的“军民融合”战略有戒心，认为中方是通过利用先进的民用技术来增强军事力量。目前，美日还在为管制的领域进行规范，极可能被列入的有半导体的制造设备以及人工智能等高端技术领域。

日本《读卖新闻》昨日引述消息，指美国和日本为遏制中国经济和军事实力的发展势头，拟带头建立新的先进技术出口管制框架，严防敏感和高端技术外泄。该报透露，美日也在寻求一些欧洲国家的参与，暗示这一框架是冷战时期对共产国家实行的出口管制的翻版。

1949年，日本、美国、英国、澳大利亚等国携手成立了对共产国家实行禁运和贸易限制的国际组织“输出管制统筹委员会”（COCOM），以防本身的技术流入苏联等国。该委员会在冷战结束之后的1994年已解散。读卖指出，如今，面对中国的抬头，日美两国政府正在商讨“新版的COCOM”。

报道称，日美政府都对中国的“军民融合”战略有戒心，认为中方是通过利用先进的民用技术来增强军事力量。美日政府希望与拥有先进技术的国家建立新框架，以便能制定有效的管制出口体系，防止敏感的技术产品流向中国。

报道称，目前，美日还在为管制的领域进行规范，极可能被列入的有半导体的制造设备以及人工智能等高端技术领域。美国议会就曾指美国的半导体设计软件被中国用于开发军备。此外，也指中国强化生产能力，是因为进口了来自日本和荷兰的半导体装置。

作为多边出口管制框架，目前有一个名为“瓦瑟纳尔协定”（Wassenaar Arrangement）的国际框架，是对常规武器及相关商品和技术的出口进行管制。但这个框架除了美日，还包括俄罗斯在内的40个国家。基于成员国的利益不同，要确定目标项目很花时间。

美国拜登政府已宣布要控制可能被滥用于侵犯人权的技术出口。此次，美日磋商的是另设一个框架。读卖认为，美国高度戒备中国技术的抬头，美国政府的独立政策组织“人工智能国家安全委员会”的报告，就指出中国今后10年将在人工智能方面超越美国，领先世界。

迄今为止，美国以安全为理由，对中国电信设备公司华为等企业的出口进行了严格监管。但是，单是美国一国效率有限，它需要其他具先进技术的国家参与抵制。至于日本方面，它除了军事，也同样考虑到了经济地位等利益。

读卖指出，美日两国也希望，与它们有同等技术的欧洲国家能加入新的监管框架。不过，该报认为美国与欧洲一些国家，在对华态度上存在差异，成员国的多寡或是这个新框架推进的关键。

（记者是《联合早报》东京特派员）