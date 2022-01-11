欧洲医疗体系陷困境 专家：仍未达感染高峰

（伦敦综合电）奥密克戎在佳节假期期间迅速传播，导致大批医疗人员染疫或因接触确诊者而须自我隔离，使欧洲医疗体系再次陷入困境。不过，专家认为，欧洲尚未达到感染高峰，英国官员也表明，未来几周将是“艰难的”。

英国上周五开始动员军人，支援因病例激增而人手短缺并面临极大压力的医院。英国国民保健制度（NHS）数据显示，在截至本月2日的一周里，英格兰地区每天平均约有8万名医疗人员缺勤，较前一周增加13%；当中有近半数人因冠病而无法上班。

英国卫生部长贾维德上周五指出，英国冠病住院人数已达到自去年2月以来的新高。他说：“对NHS来说，未来几周将是艰难的。”

为应对医疗体系可能不堪重负的情况，贾维德已指示NHS和私人业界达成协议，扩大可转介给私人医疗机构进行重要治疗的病患范围，包括癌症患者。

英国草拟与冠病共存计划

尽管疫情未稳定，英国政府已开始草拟与冠病共存的计划，接下来将迈向“从全球大流行病过渡到地方性流行病的道路”。英国教育部长扎哈维星期天透露，定期检测、接种疫苗和追加剂，以及抗病毒治疗，将是英国为恢复正常生活所做的努力的关键部分。

在荷兰，医院职员的冠病感染率也急速上升，其中阿姆斯特丹大学医学中心职员的检测阳性率从一周前的5%飙升至25%。该国多家医院正考虑修改隔离规定，让无症状的确诊职员继续上班。

上周，意大利有超过1万2800名医疗工作者感染冠病，未接种冠病疫苗的医护人员被令停职，更令当地医院雪上加霜。意大利医疗机构被迫冻结员工的假期，并推迟非紧急手术。

在德国，累计确诊冠病病例已破750万起。德国医生工会主席约娜星期天警告，奥密克戎可能造成德国医院的非重症病床收治能力超负荷。

西班牙东北部阿拉贡地区因病例呈“指数级增长”，于上月底要求退休医护人员和护士重返岗位。西班牙比尔鲍健康与战略研究所联合创始人本戈亚预计：“西班牙病例上升趋势将持续好几周，基本上是整个1月份……在那之后，希望病例在达到高峰后，会以同样快的速度下降。”

本戈亚也乐观认为，这波感染潮很可能标志着冠病大流行开始结束，未来出现更具传染性和致命性的变种毒株的可能性不大。