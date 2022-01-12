奥密克戎较不致命 欧洲防疫逐渐放宽

奥密克戎至今情况显示并不那么致命，欧洲多国包括西班牙、意大利、葡萄牙、荷兰及德国部分地区的学校已获准重开。同时，确保医院和紧急服务部门正常运作，也避免经济再受重创。

（马德里／巴黎综合电）冠病变种病毒奥密克戎虽然传染性更强，但至今情况显示它并不那么致命，欧洲各国政府因此纷纷改变应对疫策略，逐渐放宽防疫限制，以确保医院、学校和紧急服务部门能正常运作，同时避免经济再遭严重打击。

以法国为例，它本周一新增将近9万4000起确诊病例，入院者增加767人，住院患者增至2万2749人，这是去年4月以来的最大单日增幅；不过，这仍低于2020年11月至12月疫情达顶峰的水平，那一个月每天有超过700人入院，住院患者在11月中旬创纪录，达到3万3497人。这说明，眼前翻起狂潮的奥密克戎引发重症的风险相对较低。

欧洲多国包括西班牙、意大利、葡萄牙、荷兰及德国部分地区的学校已获准重开，让学生在圣诞节后回校上课，而回校率高也反映出民众渴望恢复正常的生活。尽管仍有一些家长担心孩子可能在学校染疫，但更多家长对孩子终于能回校上课松了一口气。

在葡萄牙首都里斯本，33岁的艾美铎把11岁的孩子送到学校后说：“我想这（冠病大流行）会一直是我们生活的一部分，因此，让他们（孩子）恢复社交很重要。”

为应对人力紧缺，英国、法国、瑞士、西班牙、比利时都缩短了防疫隔离期，并放宽让员工重返工作场所的一些条件。捷克本周跟进类似措施，允许教师、社会工作者和医生等关键领域的人员只要检测呈阳就可以继续工作。

在西班牙，卫生部设定病毒载量临界值，任何人即使聚合酶链式反应（PCR）检测结果呈阳性，但只要病毒载量低于指定临界值，仍被界定为“没染疫”，即可以返回工作场所。

西班牙早在去年圣诞节之前，就已经允许员工无须检测即可返回工作场所，以解决人手紧张的问题。西班牙警察工会说，由于不少警察须隔离，导致无须隔离的警察值班次数加倍。西班牙国家铁路公司也说，和去年12月初相比，本月因冠病而无法工作的列车司机人数倍增，上周五当局被迫取消约40趟服务。

去年全球因疫情流失工时 相当于1.25亿全职岗位

国际劳工组织经济学家库恩说：“就应对奥密克戎疫潮而言，各国政府对于实施重大封锁，即使是小规模的限制措施，意愿显然都不高。”

根据国际劳工组织的数据，2020年全球因疫情而减少的工时相当于流失了2.58亿个全职工作岗位；2021年，这一数字仍相当于流失大约1.25亿个岗位。

尽管多数国家放宽了防疫措施，但少数国家如意大利，却针对未接种冠病疫苗者收紧限制，以鼓励更多人接种。

欧洲新增病例持续激增，世界卫生组织卫生系统前主任、西班牙公共卫生专家本戈瓦认为，如今当局应更专注于管理及处理确诊病例，而不是预防感染。