独立以来最严重 哈萨克斯坦骚乱所为何事？

过去一周，哈萨克斯坦爆发了从苏联独立以来最严重的街头抗议。抗议声势愈发浩大，最终演变成大规模反政府骚乱，引发国际高度关注。

哈萨克骚乱究竟因何而起？遍布全国的暴力冲突又是如何平息？zaobao.sg为你整理哈萨克这场历史性骚乱的时间线，了解这场血腥事件的来龙去脉。

2022年1月2日：液化石油气价格翻倍 民众集会抗议

燃料费用大涨是这场骚乱的导火线。哈萨克政府在2022年元旦宣布取消液化石油气的价格上限，新条例在1月2日生效后导致燃料价格暴涨，一夜间翻倍。同日，位于哈萨克西部、毗邻里海（Caspian sea）的曼吉斯套州（Mangystau）首府阿克套（Aktau），民众开始集会游行，要求政府调价。

哈萨克政府在2022年元旦宣布取消液化石油气的价格上限，成千上万的民众在哈萨克第一大城阿拉木图集会，表达抗议。（法新社）

1月4日：示威范围扩大 示威者和警察发生暴力冲突

示威范围进一步扩大。加入示威的城市包括扎瑙津（Zhanaozen）、首都努尔苏丹（Nur-Sultan）、以及哈萨克最大城市阿拉木图（Almaty）。成千上万的人在哈萨克十余座城市举行集会。

到1月4日晚上，大约有5000人聚集在阿拉木图，部分示威者在市中心的共和国广场焚毁警车，并试图冲进市长办公室。警方随即赶往现场，双方发生激烈冲突，造成多人受伤，包括数名防暴警察。

持有盾牌和警棍的警察试图驱散在阿拉木图的千人游行。（法新社）

为了安抚抗议者，政府宣布短期恢复液化石油气的价格上限。但示威者并没有就此停止抗议，说明民怨已扩大至油价以外的政治问题。

1月5日：总统解散政府 哈萨克进入紧急状态

哈萨克政府大楼被示威者冲击，抗议活动变成暴力事件。阿拉木图的市政厅和总统官邸遭示威者纵火，有报道称现场传出枪声。除了阿拉木图，西部城市阿克托别（Aktobe）市政府大楼、北部城市科斯塔奈（Kostanay）和彼得罗巴甫尔（Petropavl）相关政府机构也遭到冲击。

示威者冲进阿拉木图市长办公大楼，在各楼层放火，造成很大破坏。（路透社）

同一天，哈萨克总统托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）发表全国电视讲话，宣布解散政府。他随后签署总统令，宣布全国进入紧急状态。

网络也始流传民众高喊“老家伙，滚开!”，要求哈萨克前强人领袖纳扎尔巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）离职的视频。

哈萨克全境互联网当天出现中断，电话通信也大面积被切断。托卡耶夫也宣布接替纳扎尔巴耶夫，出任哈萨克斯坦国家安全委员会主席。

纳扎尔巴耶夫是哈萨克强人，2019年辞任总统之前，掌权长达30年，虽然退居二线，仍继续影响国家重要决策。（法新社）

现年81岁的纳扎尔巴耶夫是哈萨克首任总统，曾统治该国30年，被称为“民族之父”。他在2019年亲自挑选托卡耶夫作为继任者，但仍牢牢掌握权力。

1月6日：集体安全条约组织部队进入哈萨克

托卡耶夫请求以俄罗斯为首的集体安全条约组织（Collective Security Treaty Organization，简称CSTO）军事联盟，帮助哈萨克斯坦应对“恐怖主义威胁”。

CSTO轮值主席、亚美尼亚总理帕希尼扬在接到请求数小时后，宣布向哈萨克各重要城市和机构派遣维和部队，协助维持秩序。这是CSTO自1994年成立以来，首次同意向成员国出兵。

根据《集体安全条约》第四条规定，倘若有任何成员国遭到侵略，其他成员国接受该成员国请求后，应立即提供包括军事援助在内的必要援助。

目前CSTO六个成员国是：俄罗斯、白罗斯、亚美尼亚、哈萨克、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦。

以俄罗斯军队为主力的“集体安全条约组织”（CSTO），派出多国快速反应联合军，1月6日晚间已大举空降进入哈萨克。（路透社）

此前，CSTO曾至少两次拒绝类似请求：一次是2010年吉尔吉斯斯坦南部种族暴力冲突事件，最近一次则是2021年亚美尼亚与阿塞拜疆爆发边境危机期间。

CSTO在1月6日进入哈萨克的部队人数约2500人，其中以俄罗斯军队占大多数。他们的任务是确保阿拉木图机场、主要能源设施和俄罗斯运营的拜科努尔航天发射场的安全。

当天晚上，哈萨克内政部宣布，骚乱已造成18名执法人员死亡，上千人受伤。当地执法机构共逮捕2298人。

1月7日：总统允许安全部队无需发出警告就可开火

托卡耶夫拒绝与示威者谈判，并命令安全人员在发生进一步骚乱时，无需发出警告就可开火。托卡耶夫说，多达2万名“土匪”袭击了阿拉木图，并正在破坏国家财产。他说，这些人有“明确的攻击计划、行动协调和高度战斗准备”。

哈萨克内政部说，安全部队已“加强保护”该国所有地区。在动乱中，有26名武装罪犯被歼灭，被拘留的暴徒多达3000人。

尽管如此，托卡耶夫宣布哈萨克在经历几天前所未有的动乱之后，“秩序已基本恢复”。

1月8日：政府逮捕前情报机构负责人

哈萨克政府将骚乱归咎于获得外国支持的“恐怖分子”。前国内情报机构负责人马西莫夫（Karim Massimov）在叛国罪名下被捕。

这天的抗议活动大幅减少。

1月10日：托卡耶夫称骚乱是一场未遂政变

托卡耶夫将这场历史性的骚乱，形容为一场“未遂的政变”。哈萨克政府称，参与骚乱的暴徒包括受过外国训练，来自中亚、阿富汗和中东地区的回教激进分子。这是当局首次将暴力事件与伊斯兰组织成员联系起来。

哈萨克总统托卡耶夫说，伺机而动的武装分子加入了抗议活动，而他们的主要目标很明显，即破坏宪法秩序，摧毁政府机构和夺取权力。他形容骚乱是一场“未遂的政变”。（路透社）

内政部宣布，已有近8000人被拘留，而超过164人在短短一周的骚乱中丧命。该国举行全国哀悼，纪念在暴乱中各地众多的死难者。

当地互联网服务逐步恢复。

1月11日：CSTO部队任务完成 两天内开始撤军

托卡耶夫在国家电视台直播的一次会议上说，CSTO维和部队的主要任务已经完成，部队将在1月14日逐步撤离。他还说，整个撤出过程将不超过10天。

托卡耶夫指采矿业正从更高的金属价格中获利，命令政府从采矿业中获取更大的税收，以期缩小贫富差距。与此同时，托卡耶夫也任命了一名亲信担任总理。

因参与骚乱而被捕人士增至超过1万人。

1月12日：总统罕见批评首任总统创造富有精英阶层

哈萨克局势出现新转向，长期被认为是傀儡总统的托卡耶夫，罕见公开谴责前任总统纳扎尔巴耶夫，指他促使哈萨克形成了一个掠夺石油财富的富贵阶层。

托卡耶夫暗示，纳扎尔巴耶夫和同伙必须与公众共享财富，帮助缓解民众暴力骚乱后的不满情绪。联合国授权的独立人权专家谴责哈萨克对示威者使用致命武力，批评该国政府将示威者称为“恐怖分子”。

独立人权专家批评哈萨克安全部队“无节制地使用武力”，并表示他们对总统托卡耶夫选择将抗议者描述为“土匪和恐怖分子”感到担忧。（路透社）

专家认为，政府使用这些术语似乎是为了在当地“灌输恐惧”，而“恐怖分子”的误用对当地安全造成破坏，使这个在国际法中具有特定含义的术语“变得廉价”。

专家：精英阶层内部争斗、贫富差距或是这场骚乱的深层原因

哈萨克富可敌国，坐拥世界上最大的石油储备和世界上最大的铀储备。但专家认为，该国的财富非常集中，大多数哈萨克人并没有从当地的自然资源开采中受益，民众显然有一种明显的不公平感。

哈萨克政治分析人士萨帕耶夫认为，骚乱原因与该国乏力的经济和巨大的贫富差距息息相关。他说：“如果你看哈萨克的各大城市，你可以看到城市周围有大量失业的年轻人。他们都是潜在的激进群体。”

受骚乱冲击最严重的阿拉木图市长萨金塔耶夫（Bakhytzhan Sagintayev）说，他不认为骚乱是民众自行发动的。他说：“这些暴徒似乎被恐怖分子控制，就组织层面而言，这一定是一个犯罪集团事先策划的。”

萨金塔耶夫说，抗议者的目标是阿拉木图，而最终目的是夺取该国南部地区和首都努尔苏丹。这一说法与托卡耶夫形容骚乱是一场政变未遂的论调一致。

也有专家认为，骚乱的原因可能是哈萨克精英阶层内部，现任总统和前任总统的争斗。2019年3月，已经被宪法确认为终身总统的纳扎尔巴耶夫突然宣布离职，并将总统职权交给此前普遍不被看好的上议院议长托卡耶夫，自己则担任国家安全会议主席。

哈萨克抗议民众在过去一周的骚乱中，对前总统纳扎尔巴耶夫家族霸占国家财富表达愤怒，对纳扎尔巴耶夫的雕像扔泥巴。（路透社）

但骚乱发生后，托卡耶夫立马解除纳扎尔巴耶夫的安全委员会主席职务，并由自己出任。

此外，托卡耶夫还解散了纳扎尔巴耶夫亲自挑选的内阁，并将骚乱归咎于部长和“外部势力”。

萨帕耶夫认为，精英阶层内部的权力斗争，对哈萨克斯坦的稳定构成了严重威胁。然而，他相信权力斗争不一定发生在两位领导人之间，而可能发生在属于他们“核心圈子”的人之间。

《福布斯》数据显示，纳扎尔巴耶夫的几位家庭成员和前同事，是哈萨克最富有的一群人。他的子女以及孙子孙女，都在该国的经济领域占有关键位置，掌控财政大权。

无论这场骚乱背后原因是什么，有一点可以确定：纳扎尔巴耶夫的时代已经终结。