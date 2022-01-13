世卫：不断打追加剂非长久之计 应对变种毒株冠病疫苗有效但须更新

世卫表明，冠病疫苗对奥密克戎仍然有效，尤其是对预防重症与死亡提供了高度保护。不过，这些疫苗可能还需要更新，以继续为人们提供足够的保护。欧洲药品管理局也表示，每隔四个月就重复接种疫苗追加剂，最终可能削弱免疫系统，并使接种者感到疲劳。

（日内瓦综合电）世界卫生组织专家周二指出，现有冠病疫苗对奥密克戎毒株仍然有效，但不断追加接种这些疫苗，并非对抗新毒株的长久之计。他们认为，医学界或须针对新毒株更新现有疫苗成分，并研发能够更好地预防感染和传播的新疫苗。

欧洲药品管理局（EMA）也表示，每隔四个月就再接种疫苗追加剂，并非可持续的长期策略，这么做可能削弱免疫系统。

世卫组织冠病疫苗成分技术咨询小组（TAG-CO-VAC）周二发表声明说，目前已获世卫紧急使用认证的冠病疫苗对奥密克戎仍然有效，尤其是对预防重症与死亡提供了高度保护。不过，这些疫苗可能还需要更新，以继续为人们提供足够的保护，来应对当前和未来可能出现的新变种病毒。

该小组专家目前正在分析与“需要关注”的变异毒株相关的证据，并有可能据此修改针对冠病疫苗株系成分的建议。具体而言，更新后的疫苗株系成分需要在基因和抗原上与正在传播的变异病毒近似。

该小组指出：“除了预防重症和死亡，还需要且应该研发能有效预防感染和传播的冠病疫苗。”这样的新疫苗将有助于降低社区传播病例，进而减低实施严格和广泛公共卫生与社会措施的必要。

该声明说：“重复追加接种原有疫苗的接种策略，不太可能是恰当或可持续的。”而且，冠病疫苗须能引发“广泛、强有力和持久免疫反应”，以减少对后续接种追加剂的需求。

至今，世卫已将八款冠病疫苗列入紧急使用清单。目前，全球各地正在研发的冠病疫苗多达331款。

一些药厂已着手改良冠病疫苗。辉瑞与合作伙伴BioNTech计划于3月份推出专门针对奥密克戎的疫苗，并正在研发能同时应对奥密克戎和其他毒株的多价冠病疫苗。莫德纳也在研发针对奥密克戎的疫苗追加剂，预计今年秋季上市。

在这同时，欧洲药品管理局（EMA）也表示，每隔四个月就重复接种疫苗追加剂，这么做最终可能削弱免疫系统，并使接种的人们感到疲劳。该机构建议，各国应根据流感疫苗战略制定的蓝图，在追加接种计划之间留出更多时间，并将接种时机与寒季的来临联系起来。

欧洲药品管理局疫苗策略主管卡瓦列里周二说：“追加接种可以做一次，或可两次，但我们不应该认为这是可以不断重复的事……我们须思考，要如何从当前的大流行环境，过渡到更接近地方性流行病（endemic）的环境。”

不过，世卫官员指出，将冠病定义为流行病的前提是稳定且可预测的传播，现在为时过早。世卫欧洲区办公室高级应急官员斯莫伍德说：“不确定性仍然很大，病毒演变得相当快，带来了新的挑战。我们还未来到可以称之为地方性流行病的时间点。”

世卫欧洲区域办事处主任克卢格说，单是在2022年首周，欧洲就新增逾700万起冠病确诊病例，这一数字在两周内增加了一倍以上。美国健康指标和评估研究所预测，照此趋势，未来六周至八周，欧洲将会有超过半数人口感染奥密克戎。