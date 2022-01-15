没能力及时为人民接种 穷国拒收逾1亿剂快过期疫苗

（布鲁塞尔综合电）联合国儿童基金会指出，一些冠病疫苗送到贫困国家时已快到期，这些贫困国家为此不得不拒绝接收。单是去年12月，贫困国家拒收的疫苗就超过1亿剂。

联合国儿童基金会（UNICEF）运用其疫苗物流专长，为冠病疫苗全球获取机制（COVAX）处理空运疫苗事宜。至今，已有近10亿剂冠病疫苗在该机制下分送到近150个国家。

该基金会供应部门主管卡迪利周四告诉欧洲议会一个委员会，去年12月就有1亿多剂冠病疫苗遭拒收，主因是这些疫苗保质期所剩无多，有关国家没能力赶在期限前派上用场。她说，去年10和11月，1500万剂欧盟捐赠的疫苗被拒，其中75％是送抵后保质期剩不到10周的阿斯利康疫苗。

她指出，疫苗剩余保质期太短是一些国家规划疫苗接种计划的瓶颈，特别是一些地域广阔国家还得把疫苗送到偏远地区。

卡迪利也说，有好些国家要求今年3月以后再收货，到时它们才能更好应付冷藏疫苗方面的压力。此外，不少国家面对民众对接种疫苗犹豫不决，以及医疗系统负荷过重的问题。

科学数据分析公司Airfinity周四发表的分析报告则指出，富裕国家购买的疫苗中，一大部分可能就要报废。该报告指出，美国、英国、日本、加拿大和欧盟购买的疫苗中，有约2亿4000万剂预计无法在3月到期之前派上用场。

到时，如果其他获赠这些疫苗的国家没能赶在保质期结束前为人民接种，白白浪费掉的疫苗估计会攀升至5亿剂。

世界卫生组织直言，富裕国家占据疫苗供应在先，然后把快到期的疫苗转捐给贫困国家，这在道德上是“可耻”的行为。

世卫早前定下的目标是，2021年底前为40％人口接种疫苗；在194个成员国中，有92国未能达成目标。

世卫总干事谭德塞说：“去年大部分时间里，低收入国家获得的疫苗有限；之后它们拿到的疫苗又快要过期；还有，缺乏注射针筒等主要物件也是原因之一。”

世卫的数据显示，截至今年1月，富裕国家平均有64％人口完成接种，穷国则仅8％人口接种了第一剂。

“我们去年面临的一些供应限制现在开始缓解，但要实现在今年中旬所有国家的接种率能达到70％的目标，我们还有很长的路要走。”