准备管理未来可能出现新威胁 美设疫情革新工作组应对变异冠病病毒

彭博社引述知情人士说，由白宫科技政策办公室组成的小组将集中于开发疫苗、治疗方法、诊断测试和其他工具，以便在出现新病毒，或未来出现生物威胁时能有备无患。

（华盛顿综合电）美国拜登政府成立了一个“疫情革新工作小组”，为应对未来变异的冠病病毒和其他大流行威胁做好准备。随着奥密克戎变种毒株导致美国病例激增，美国疾病控制和预防中心也建议民众使用保护力更强的口罩。

关于“疫情革新工作小组”的任务，彭博社引述知情人士说，这个由白宫科技政策办公室组成的小组将集中于开发疫苗、治疗方法、诊断测试和其他工具，以便在出现新病毒，或未来出现生物威胁时能有备无患。

与白宫冠状病毒特别工作组不同，新小组不会专注于日常疫情或奥密克戎的应对，也不会处理疫苗分发、病毒测试和治疗方法之类的事情。新组着重的将是未雨绸缪的项目，准备管理可能在六个月到两年内出现的新变体病毒以及其他威胁。

美国卫生官员警告，预料还会有新的变体毒株出现，当局不得不做好准备应对威胁。

在应对当前的奥密克戎疫情方面，美国疾病控制和预防中心（CDC）周五修订指导原则，就各式各样口罩阐明立场，承认人们最常佩戴的布制口罩，防护性不比外科等医用口罩强。

疾控中心建议人们佩戴“防护性最强”口罩

疾控中心因此建议人们佩戴“防护性最强”的口罩。指导原则列工业用的呼吸罩（respirator）为保护力最强的，保护力最弱的是布制口罩。但中心并未直接说人们应该选择N95等口罩。

疾控中心也补充道：“戴口罩是防止冠病传播的重要公共卫生工具……戴口罩总比不戴口罩好。”中心还说，修订后的建议“反映了关于戴口罩的科学论据，包括我们在过去两年中掌握的知识”。

口罩使用指导原则之前一次更新是在去年9月，当时，美国政府鼓励民众在搭乘公共交通工具、照顾病人、或者自己免疫力很差时佩戴N95等保护力强的口罩。

然而，医疗用品供应商指出，虽然N95口罩目前没有出现短缺，但供应依然难以应付突然激增的需求，当局鼓励广泛使用可能造成人们囤积或出现伪造品。

尽管研究表明，奥密克戎引起的感染比以前的毒株要轻，但医院已经挤满了大批患者。此外，快速检测剂一直供不应求，企业因受感染的员工不得不隔离而导致营运受干扰。

美國总统拜登周四宣布，联邦政府计划向美国人免费提供包括N95在内的“高质量口罩”。白宫说，联邦政府储备7.5亿多个N95口罩。白宫也于周五宣布，政府将在本月开始免费提供5亿套检测试剂。

纽约和一些大城市的疫情开始趋缓，但全国平均新增病例仍在上升，每天有逾75万起新病例。美国的冠病死者数目为全球最多，约85万人，奥密克戎推高感染率和好些人拒绝接种疫苗是疫情升温的因素。由于担心病毒在课堂上传播，波士顿和芝加哥有数以百计的学生上街示威，要求校方改为远程学习。