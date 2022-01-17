奥密克戎侵害人手严重不足 病患多医护少 美国医院成更危险场所

（华盛顿彭博电）在冠病变种病毒奥密克戎侵害下，美国各地医院人满为患，医院变成更危险的场所。

彭博社引述美国医药专家指出，传染力更强的奥密克戎令更多人染疫，住院患者大幅度增加，好多医疗人员也染病。医院陷入人手不足困境，许多病人没能获得足够照顾。尽管和此前的冠病病毒相比，奥密克戎引发的症状较轻，但住院感染者仍然会面临致命风险。

美国国立卫生研究院加护病房医生卡迪理指出，医院过度拥挤是患者死亡原因之一。

卡迪理参与的一项冠病治疗研究发现，在冠病疫情初期，病例突然大增，医护人员工作紧张，患者死亡风险跟着上升。该研究发现，每四起死亡病例当中，就有一起可归咎于医护人员工作量激增。

不仅是冠病患者，其他病症病患也因为医院人手短缺而面临风险。一些护士指出，在医院里感染包括冠病在内的传染病的病患有所增加；有些卧床病人因缺乏照顾而生褥疮、有些患者因为没人看住而跌倒，一些病患身上的导管没及时被移除，这些情况都会给病人带来一定的风险。

美国教育界也面临师资短缺

美国匹兹堡大学医学院重症监护医学教授怀特说，许多大医院病床已满，无法接收社区医院转送过来、须紧急治疗的病人，例如有严重心脏病或极须洗肾的人。“这些病人最终可能不治，而这样的情况越来越多。”

除了医护人员，美国教育界也面临师资短缺问题。美国各地许多学校因教师病倒无人授课，被迫临时找家长和退休人士来代课。

内华达州克拉克县上星期就有将近2000名教师缺课，而当局只能找到400名教师来代课，许多行政人员被找去“救场”，临时充当代课教师，到课堂传授知识。但这仍是杯水车薪，最终该县不得不宣布学校暂时停课。

美国其他州也出现同样问题，各州政府为此想方设法，例如：康涅狄格州允许退休教师返校执教，同时让他们继续享有退休福利；北卡罗来纳州允许州政府雇员以志愿者身份带薪到学校帮忙；得克萨斯州要求家长充当临时教师，帮忙解决问题。

在这同时，官方数据显示，美国近日接种冠病疫苗的人数降到接种计划开始以来的最低水平。目前虽然每周仍有数百万人接种，但大多数接种的是追加剂。这意味着，还有很多人未完全接种，甚至是不曾接种。

根据数据，大城市如纽约、迈阿密—戴德县等的接种率还是很高，分别有74%及将近90%人口完成疫苗接种。不过，在其他地方如西维吉尼亚、密西西比及阿拉巴马州，仍有将近一半或超过一半的人未完全接种，而且看样子接种率也不会上升。拜登政府要强制国人接种政令已遭高庭驳回，据了解这事大大影响了美国人对打疫苗的决定。