欧洲部分国家开始以罚款强制接种冠病疫苗

（维也纳综合电）欧洲一些国家开始转用罚款措施，强制未接种冠病疫苗者打预防针。奥地利总理内哈默前天宣布，从3­月中开始，对未接种疫苗者实施罚款。希腊从昨天开始，要60岁以上的未接种疫苗者，每个月缴交100欧元罚款。

奥地利罚金可高达5540元

奥地利的罚款措施将分阶段实施，当局会先向未接种疫苗者发出书面通知，并从3月中开始检查人民的疫苗接种状态，未接种者将面对高达3600欧元（约5540新元）的罚款。如果违例者一意孤行，不去打预防针，一个月后会再被罚600欧元。

不过，当局也给违例者一条退路，他们若在被查出后的两个星期内接种，就不用缴交这笔罚款。

奥地利政府后天会向国会提交这项法案。总理内哈默前天在记者会上承认，这是一个“非常敏感”课题，但政府是深思熟虑后才这么做。他说，“我们将按计划落实强制疫苗接种措施，措施将在2月初开始实行。”

希腊从昨天起，对所有60岁以上的未接种冠病疫苗者处以每个月100欧元（约154新元）的罚款。

希腊总理米佐塔基斯上星期六奉劝仍未接种疫苗的年长者赶紧去接种。他强调，这不只是为了避免罚款，也是为了保护自己和身边的人。

希腊当局指出，希腊每10名冠病死者中，有九人是60岁及以上；冠病住院者中，每10人中有七人是60岁及以上长者，而这些年长者当中，八成未接种冠病疫苗。

希腊有约三分之二人口完成疫苗接种，在欧盟国家中偏低。

法国以疫苗通行证 取代健康通行证

其他欧洲国家也加强要人民接种疫苗的措施。法国国会在前天晚上通过疫苗通行证法案，为相关防疫措施在未来数日正式实施铺平道路。

疫苗通行证措施正式实施后，现行的健康通行证将被取代。未能提供有效疫苗接种证明的人，将无法进入餐饮和文化场所，不得参加大型活动，也不准乘坐长途交通工具。但人们仍可凭健康通行证进入医院、保健机构和疗养院。

目前，未接种疫苗者可持近期的病毒检测阴性证明进入这些场所或使用这些设施。

法国总统马克龙本月初已发表强硬谈话，声称要“气死”坚持不接种疫苗者。根据法国卫生部的数据，法国有近78%人口已完成冠病疫苗接种。

欧洲防疫措施最严格的荷兰表示，至少到1月25日之前，酒吧、餐馆、咖啡馆和文化机构仍将继续关闭。不过，荷兰当局将允许商店、健身房、理发店等重新开业。